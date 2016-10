Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zu Samsung

(ots) - Samsung zieht die Notbremse. Jede weitere

Verzögerung wäre auch selbstmörderisch. Im Nachhinein werden sich

sogar die Koreaner sagen, dass es klüger gewesen wäre, nicht auf

Biegen und Brechen dem iPhone 7 zuvorkommen zu wollen. Samsung ist

aber so groß, dass der Mischkonzern den erwartbaren Milliardenschaden

in der Smartphone-Sparte wegstecken wird. Mehr noch als bei

Volkswagen, der unter dem Dieselskandal leidet, hängt Wohl und

Wehe der südkoreanischen Wirtschaft an dem Konzern. Auf Samsung

kommen 20 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Ob Apple, die Nummer 2

im weltweiten Handymarkt, profitieren kann, ist allerdings nicht

sicher. Samsung ist besonders stark in Schwellenländern. Dort aber

heißen die Hauptkonkurrenten HTC, Huawei, Oppo und Xiaomi.







