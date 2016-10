Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT zu den Fluchtursachen

(ots) - Peter Struck brachte Politik einfach besser auf

den Punkt. »Die Sicherheit Deutschlands wird auch am Hindukusch

verteidigt«, sagte er 2002 als Verteidigungsminister. Heute

formuliert Angela Merkel angesichts der Flüchtlingsströme aus Afrika

ziemlich hölzern und nicht für jeden sofort nachvollziehbar: »Wenn

wir deutsche Interessen verfolgen wollen, müssen wir

realistischerweise sagen, dass auch das Wohl Afrikas im deutschen

Interesse liegt.« Dem Paderborn-Besuch der Kanzlerin am Samstag geht

eine stramme afrikanische Woche voraus. Erst Stippvisiten in Mali,

Niger und Äthiopien, danach Treffen mit Staatschefs aus dem Tschad

und aus Nigeria in Berlin. Zugleich warnen Linke und AfD vor einem

zweiten Türkei-Deal, diesmal mit schwarzen Despoten. Und Experten

sagen eine Verdoppelung der Bevölkerung in Subsahara bis 2050 voraus.

Die Vermeidung von Fluchtursachen liegt klar im deutschen Interesse.

Aber so einfach der Satz klingt, so schwierig ist die Umsetzung. Seit

Jahren verlangt Deutschland gute, sprich: saubere Regierungsführung

und stellt keine Blankoschecks mehr aus. Dennoch sieht sich ganz

Europa gezwungen, im Kampf gegen Schlepper mit Völkermördern wie dem

sudanesischen Präsidenten und Kerkermeistern aus Eritrea

zusammenzuarbeiten. Denn von Grenzschließungen kann in Afrika niemals

die Rede sein. Viele Staaten haben unendlich lange Außengrenzen mit

ganz wenigen offiziellen Grenzübergängen. Millionenhilfen für ein

geordnetes Passwesen, wie beim EU-Gipfel auf Malta beschlossen,

erscheinen da geradezu niedlich. Nur gut, dass Merkel Realistin genug

ist, einen Marshallplan für Afrika rundweg abzulehnen. Es nütze

nichts, einfach Fabriken zu bauen, »und am Schluss verrostet alles« -

sie zeigt klare Kante gegenüber Nigers Präsident Mahamadou

Issoufou. Der deutsche Entwicklungsetat ist mit 7,4 Milliarden Etat

der höchste aller Zeiten. Hinzu kommen beträchtliche Geldflüsse aus



dem Auswärtigen Amt und durch Militäreinsätze, die wiederum zu großen

Teilen dem Wohl Afrikas zu Gute kommen. Aber alles wird nur wenig

nützen, wenn die Bevölkerung weiter so extrem wächst. Solange Frauen

sieben Kinder zur Welt bringen, weil die ihre einzige Versicherung

sind, gibt es keine Lösung. Nachweislich lässt sich der Trend nur mit

wachsendem Wohlstand stoppen. Deshalb ist der Erfolg im Kampf gegen

den Hunger so wichtig. 29 Prozent Rückgang seit dem Jahr 2000 sind

ein Signal zum Durchhalten. Für Merkels Politik heißt das: Es gibt

keine schnelle Besserung. Investitionen, Ausbau von Verkehrs- und

Energieinfrastruktur sowie praktische Bildung brauchen Zeit, aber sie

sind für die nachhaltige Entwicklung im Interesse Afrikas und

Deutschlands alternativlos.







