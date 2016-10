Schatzamt des Vereinigten Königreichs vergibt Ausgabe von Tagesschlussreferenzkursen für Staatsobligationen (Gilts) und Schatzwechsel an Tradeweb und FTSE Russell

(ots) - Tradeweb Markets, der weltweit führende

elektronische Handelsplatz für Anleihen, Derivate und ETFs, und FTSE

Russell, der globale Indexanbieter, haben heute die Entscheidung des

Schatzamts des Vereinigten Königreichs zur Ernennung von Tradeweb und

FTSE Russell als zukünftige gemeinsame Anbieter von

Tagesschlussreferenzkursen für Staatsobligationen (Gilts) und

Schatzwechsel begrüßt.



Nach der Erklärung der Schuldenverwaltung des Vereinigten

Königreichs (Debt Management Office, DMO), dass sie sich aus der

Ausgabe von Referenzkursen zurückziehen will, und ihrer Entscheidung

zur Einberufung einer unabhängigen Untersuchung einer

Nachfolgelösung, arbeiten Tradeweb und FTSE Russell eng an einer

"Tradeweb-FTSE-Lösung für Gilt-Tagesschlusskurse" zusammen.



"Tradeweb ist seit 13 Jahren im Gilt-Markt vertreten und daher

ideal aufgestellt, um das DMO als die einzige Eingangsdatenquelle für

diese Kurse auf dem Markt des Vereinigten Königreichs abzulösen",

sagte Enrico Bruni, Geschäftsführer und Leiter Europa- und

Asiengeschäft bei Tradeweb. "Als führende

Dealer-to-Client-Handelsplattform für Gilts im Vereinigten Königreich

sind wir zuversichtlich, dass wir den Markt mit überzeugenden und

hochwertigen Datensätzen versorgen können."



Im Rahmen der vorgesehenen Vereinbarung werden Tradeweb und FTSE

Russell auf Basis der IOSCO-Grundsätze die Tagesschlussreferenzkurse

für Gilts produzieren. Tradeweb wird die Referenzkurse anhand von

Eingangsdaten aus der Dealer-to-Client-Handelsplattform von Tradeweb

für Gilts im Vereinigten Königreich berechnen. FTSE Russell fungiert

als Administrator der Referenzkurse und wird anhand dieser Kurse den

FTSE Actuaries UK Gilts Index Series berechnen. Die Umstellung auf

die Tradeweb FTSE Gilt-Tagesschlusskurse wird voraussichtlich im 1.

Quartal 2017 stattfinden.





Christopher Woods, Geschäftsführer Governance, Risiko und

Compliance bei FTSE Russell, sagte: "FTSE Russell ist den

höchstmöglichen Governancestandards verpflichtet und hat sich als

Anbieter transparenter Benchmarks und Referenzdaten einen Namen

gemacht. Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Tradeweb und

werden eng mit dem DMO und den Marktteilnehmern zusammenarbeiten, um

verbesserte Tagesschlussreferenzkurse für Gilts und Schatzwechsel zu

liefern."



"Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit der Schuldenverwaltung

des Vereinigten Königreichs (Debt Management Office, DMO) und dem

Markt an einer nahtlosen Umstellung und der fortlaufenden

Unterstützung des Markts für Staatsobligationen und Schatzwechsel

durch diese einzigartige und nutzbringende Partnerschaft mit FTSE

Russell", sagte Simon Maisey, Geschäftsführer und globaler Leiter

Geschäftsentwicklung bei Tradeweb.







Pressekontakt:



Informationen zu FTSE Russell

FTSE Russell ist ein Indexweltmarktführer, der Anleger auf der ganzen

Welt mit innovativen Benchmarking-, Analyse- und Datenlösungen

versorgt. FTSE Russell berechnet Tausende von Indizes, die Märkte und

Anlageklassen in mehr als 70 Ländern messen und benchmarken und 98 %

des weltweiten Anlagemarkts abdecken.

Institutionelle und Privatanleger auf der ganzen Welt verlassen sich

auf die Indexexpertise und -produkte von FTSE Russell. Derzeit sind

ca. 10 Billionen $ auf Indizes von FTSE Russell gebenchmarkt. Seit

über 30 Jahren nutzen Anleger, Vermögensverwalter, ETF-Anbieter und

Investmentbanken die Indizes von FTSE Russell zum Benchmarking ihrer

Anlageperformance und zum Auflegen von ETFs, strukturierten Produkten

und indexbasierten Derivaten.

Design und Management von Indizes basieren bei FTSE Russell auf

einigen universellen Kernprinzipien: eine transparente, regelbasierte

Methodik wird mit Informationen von unabhängigen Komitees aus

führenden Marktteilnehmern vereint. FTSE Russell setzt die höchsten

Branchenstandards bei Indexdesign- und governance an und hält sich an

die IOSCO-Grundsätze. Darüber hinaus arbeitet FTSE Russell an

Indexinnovation und setzt beim Ausbau des Spektrums, der Tiefe und der

Reichweite seines Angebots auf Kundenpartnerschaften.

FTSE Russell ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der London

Stock Exchange Group.

Weitere Informationen finden Sie unter www.ftserussell.com

Informationen zu Tradeweb Markets

Tradeweb Markets entwickelt und betreibt viele der weltweit

effizientesten Finanzmarktplätze und bietet damit den Marktteilnehmern

größere Transparenz und Effizienz bei Anleihen, Derivaten und ETFs.

Tradeweb setzt im gesamten Handelszyklus seine Technologie zur

Effizienzsteigerung ein und war ein Vorreiter bei der

vollautomatisierten Abwicklung von Anleihen. Heute unterstützt das

Unternehmen die Handelsplätze bei mehr als 20 Anlagenklassen in einem

integrierten Arbeitsablauf mit elektronischer Ausführung, Verwaltung,

Analysen nach Transaktionsende und Marktdaten.

Tradeweb Markets betreut die Dealer-to-Customer-Märkte mit der

institutionellen Tradeweb-Plattform, den Interdealer-Handel mit

Dealerweb und die in den USA ansässige Gemeinschaft der

Anleihen-Retailer mit Tradeweb Direct. Kunden verlassen sich bei der

Weiterentwicklung von Anleihen und Derivaten mithilfe der flexiblen

Handelsarchitektur und von effizienteren, transparenteren Märkten auf

Tradeweb.

Weitere Informationen finden Sie unter www.tradeweb.com.

Tradeweb

Susan Bennett

+44 (0)20 3749 3316

Susan.Bennett(at)tradeweb.com

Tradeweb

Angeliki Kallipoliti

+44 (0)20 7776 0958

Angeliki.Kallipoliti(at)tradeweb.com

FTSE Russell

Tom Gilbert / Lucie Holloway

+44 (0)20 7797 1222

newsroom(at)lseg.com



