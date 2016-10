Rheinische Post: De Maizière will straffällige Gefährder einsperren und abschieben lassen

(ots) - Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU)

will das Instrument der Duldung lockern und straffällige Gefährder

einsperren und abschieben lassen. Das berichtet die in Düsseldorf

erscheinende "Rheinische Post" (Mittwochausgabe) unter Berufung auf

einen ihr vorliegenden Gesetzentwurf. "Für ausreisepflichtige

Ausländer, die straffällig geworden sind und von denen eine

erhebliche Gefahr ausgeht, wird (...) ein neuer Abschiebungshaftgrund

geschaffen, denn in diesen Fallgruppen besteht ein besonders hohes

öffentliches Interesse an der Sicherung der Rückführung", heißt es in

dem Entwurf, den das Innenministerium den anderen Ressorts zur

Abstimmung übersandt hat. Darin verweist de Maizière darauf, dass die

Zahl der ausreisepflichtigen Personen in diesem Jahr um "mindestens

100.000 ansteigen dürfte". Zum Stichtag 31. August hätten sich

bereits 210.209 "vollziehbar ausreisepflichtige Ausländer" in

Deutschland aufgehalten. 158.190 von ihnen hätten aber eine Duldung

erhalten. Die Duldungsmöglichkeiten will der Minister nun stark

einschränken. "Ist die Abschiebung nicht möglich, weil der Ausländer

zum Beispiel die Behörden über Identität oder Staatsangehörigkeit

täuscht oder an der Passersatzbeschaffung nicht ausreichend mitwirkt,

wird er keine Duldung mehr erhalten", hält der Entwurf fest. Auch die

Weigerung des Herkunftsstaates, Ersatzpapiere auszustellen, führe

künftig nicht mehr zu einer Duldung. Zudem sollen Ausreisepflichtige

weniger Chancen zum Untertauchen haben, weil ihnen das Abschiebedatum

nicht mehr einen Monat im voraus mitgeteilt werden soll. Parallel

will der Innenminister die Frist für Ausreisegewahrsam von vier auf

14 Tage ausweiten, vor allem für jene, die sich der Abschiebung

entziehen.







