Grippemedikamente: Achtung bei Erkältung am Steuer

(ots) -

Anmoderationsvorschlag:



Ja, wir sind im Herbst und somit auch in der Grippezeit

angekommen. Erkältete Autofahrer sollten aber wissen, dass viele

hilfreiche Medikamente ein Verkehrsrisiko darstellen. Was man

beachten und unbedingt wissen sollte, erklärt uns Marco Chwalek:



Sprecher: Medikamente erleichtern uns bei einer Erkältung das

Leben, aber Vorsicht: die Nebenwirkungen können verheerend sein und

sind für zahlreiche Verkehrsunfälle verantwortlich. Wir haben die

Verkehrsmedizinerin von TÜV SÜD Sabine Löhr-Schwaab gefragt, warum

vermeintlich harmlose Mittel wie Hustensaft und Co. die

Fahrtüchtigkeit einschränken können:



O-Ton: Sabine Löhr-Schwaab: 29 Sekunden



Gefährlich werden können Erkältungsmittel zum Beispiel durch

Inhaltsstoffe. Wir haben da beispielsweise das Codein, das in vielen

Hustensäften enthalten ist. Das Codein verhindert, dass das Auge bei

verschiedenen Lichtverhältnissen sich anpassen kann. Wir haben zum

Beispiel sehr viele Medikamente mit Alkohol, und wir haben auch

Substanzen, die sehr müde machen und bewusstseinseinschränkend sind,

und damit auch eine Gefährdung im Straßenverkehr darstellen.



Sprecher: Zu jedem Erkältungspräparat gibt es einen Beipackzettel.

Inwiefern ist der Infotext hilfreich?



O-Ton: Sabine Löhr-Schwaab: 13 Sekunden



Es ist sehr sinnvoll, den Beipackzettel zu lesen, weil er über

Gefahren und Risiken der Medikamenteneinnahme informiert, und zum

Beispiel auch aufzeigt, mit welchen Medikamenten Wechselwirkungen

bestehen können.



Sprecher: Durch Medikamenteneinnahme können lebensbedrohliche

Situationen im Straßenverkehr entstehen. Womit muss man rechnen, wenn

man dadurch einen Unfall verursacht?



O-Ton: Sabine Löhr-Schwaab: 18 Sekunden



Wer unter Medikamenten auffällt oder gar einen Unfall provoziert,



begeht keinen Kavaliersdelikt, sondern wird gegebenenfalls durch

Bußgeldstrafen, Punkte in Flensburg oder gar ein Fahrverbot bestraft

werden, wenn er sich und andere gefährdet.



Abmoderationsvorschlag: Wer krank ist, sollte sich zu Hause

auskurieren, empfiehlt TÜV SÜD oder öffentliche Verkehrsmittel

nutzen.



ACHTUNG REDAKTIONEN:



Das Tonmaterial ist honorarfrei zur Verwendung. Sendemitschnitt bitte

an ots.audio(at)newsaktuell.de.







Pressekontakt:

FÜR DIE REDAKTEURE:

Ein extra Service für Sie: Den dazugehörigen Podcast finden Sie auf

der Homepage von TÜV SÜD. www.tuev-sued.de/audio-pr.

Kontakt: TÜV SÜD AG, Carolin Eckert, Telefon: +49 89/57 91- 1592

E-Mail: carolin.eckert(at)tuev-sued.de



Original-Content von: T?V S?D AG, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

TÜV SÜD AG tuevsuedmanuskriptgrippemedikamente.pdf firmenlogotuevsued.jpg

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 12.10.2016 - 04:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1411054

Anzahl Zeichen: 2990

Kontakt-Informationen:

Firma: TÜV SÜD AG tuevsuedmanuskriptgrippemedikamente.pdf firmenlogotuevsued.jpg

Stadt: München





Diese Pressemitteilung wurde bisher 133 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung