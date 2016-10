Sulliden Minings Beteiligungsgesellschaft erreicht wichtigen Meilenstein

Aguias technischer Direktor, Fernando Tallarico, ist stolz darauf diesen Meilenstein mit seinem Team und Golder Associates erreicht zu haben.

(firmenpresse) - Der Brasilianische Düngemittelentwickler Aguia Resources, an dem Sulliden Mining Capital (ISIN: CA8651251081 / TSX: SMC - https://www.youtube.com/watch?v=Q4mU1zGDxYc -) über ein Aktieninvestment von 69,7 Mio. Aktien zu 19 % beteiligt ist, hat das Umweltgutachten für ihr Flagschiff-Phospatprojekt 'Três Estradas' zum Ende der vergangenen Woche beim zuständigen Umweltamt (Staat Grande von Rio) eingereicht.



Mit der Erstellung des Umweltgutachtens wurde die bekannte und renommierte Firma Golder Associates beauftragt, die mittlerweile 44 Mitarbeiter hat. Golder Associates analysierte den Projektbereich in mehr als zwölfmonatiger Arbeit auf die Umweltdiagnostik, die Geologie und Biologie, sowie die sozioökonomischen und kulturellen Eigenschaften. Aufgrund des schon von Beginn an sehr konstruktiven Dialogs mit den Behörden gibt sich das Unternehmen sehr optimistisch und rechnet bereits innerhalb der nächsten 6 bis 12 Monate mit einem positiven Bescheid.



So scheinen es auch die Investoren zu sehen, denn der Aktienkurs hat seit Ende des vergangenen Monats unter erhöhten Umsätzen um fast 45 % zugelegt. Mit diesem Investment liegt Sulliden Mining bei einem Kurs von nun 0,13 AUD 62,5 % im Plus, oder hat aus rund 5,5 Mio. AUD bisher rund 9,0 Mio. AUD gemacht. Dieser Gewinn sollte sich langsam auch in Sullidens Aktienkurs widerspiegeln.



Aguias technischer Direktor, Fernando Tallarico, ist stolz darauf diesen Meilenstein mit seinem Team und Golder Associates erreicht zu haben. Golder habe mit ihrem Umweltgutachten nach internationalen Standards einen fantastischen Job gemacht, der auch noch innerhalb des Zeit- und Kostenrahmens fertiggestellt worden sei. Man habe sowohl in diesem als auch im vergangenen Jahr immer wieder Diskussionen mit der Regionalregierung geführt, um sämtliche Missverständnisse auszuräumen und sei auf ihre Bedingungen eingegangen. Von daher würde man mit keinen nennenswerten Problemen bei der Erteilung der Genehmigung rechnen.





Genau so optimistisch und stolz zeigte sich auch Justin Reid, der Managing Direktor von Aguia Resources. "Die Vorlage des Umweltgutachtens ist für unser Unternehmen ein wichtiger und bedeutender Schritt, der einmal mehr den Wert demonstriert, den unsere technische Mannschaft in Brasilien liefert." Er freue sich sehr darauf, das Projekt zu sozialisieren und die Interessengruppen in den bevorstehenden öffentlichen Beratungssitzungen zu treffen. Weiter sei er stolz darauf ein solch international anerkanntes Unternehmen wie Golder Associates für ihr Umweltgutachten gewonnen zu haben. "Dieses Unternehmen hat maßgeblich dazu beigetragen uns Fundamente zu verschaffen die es uns ermöglichen werden ein langfristiges und produktives Mitglied der Rios Grande Gemeinschaft zu werden", resümierte Reid. Weiter merkte er an das man jetzt aber nicht nur abwarten würde, sondern weiter daran arbeite das 'Três Estradas'-Phosphatprojekt für die Bankfähige Machbarkeitsstudie fit zu machen. Deshalb würden derzeit weitere Infill-Bohrungen niedergebacht, wobei schon gut 50 % der geplanten Bohrungen abgearbeitet seien, so der Geschäftsführer des Unternehmens abschließend.





