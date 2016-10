Weser-Kurier: Marieluise Beck von Russen bespitzelt

(ots) - Bremen/Berlin. Ein russischer Geheimdienst hat

höchstwahrscheinlich die Bundestagsabgeordnete Marieluise Beck

bespitzelt. Das berichtet der in Bremen erscheinende WESER-KURIER in

seiner Mittwochausgabe. Bereits im Februar 2014 war auf einem Rechner

im Berliner Büro der Grünen-Politikerin das Schadprogramm Miniduke

entdeckt worden. Nun hat das Bundesamt für Sicherheit in der

Informationstechnik (BSI) in einem Schreiben an Beck die Attacke

einer Hackergruppe namens Cozy Bear ("Kuschelbär") zugeordnet. Das

BSI spricht in dem Brief an die Grünen-Abgeordnete von einer

"Arbeitshypothese", "dass die Täter zum russischen Nachrichtendienst

gehören oder von diesem gesteuert werden". Der Cyberangriff auf Beck

war offenbar der erste gegen ein Mitglied des Bundestags. "Das würde

schon ins Bild passen", erklärt die Bremer Bundestagsabgeordnete. Sie

ist erklärte Gegnerin der Ukraine-Politik von Russlands Präsident

Wladimir Putin. Die Politikerin unterhält enge Kontakte zu russischen

Dissidenten, hat den Prozess gegen die kremlkritische Band "Pussy

Riot" beobachtet und sich für die Freilassung des früheren Oligarchen

Michail Chodorkowski eingesetzt.







