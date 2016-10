Neue Westfälische (Bielefeld): MdB Carsten Linnemann: "Es gibt eine allgemeine Elitenverdrossenheit"

(ots) - Der Vorsitzende der

CDU/CSU-Mittelstandsvereinigung, Carsten Linnemann, nimmt die

jüngsten Umfrageergebnisse, die die Union im Bund unter 30 Prozent

sehen, sehr ernst. "Es braut sich in Deutschland etwas zusammen",

sagt der Paderborner CDU-Bundestagsabgeordnete der in Bielefeld

erscheinenden Tageszeitung Neue Westfälische (Mittwochausgabe). Es

gibt eine allgemeine Elitenverdrossenheit", fügt er hinzu. Alle seien

gefragt, diesen Spalt zu schließen. "Die Parteien müssen sich wieder

unterscheiden können", ist seine Forderung an das politische Berlin.







