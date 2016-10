Electronica-Trend-Index 2020: Künstliche Intelligenz darf Denken nicht abschalten

(ots) - 63 Prozent der Bundesbürger halten künstliche

Intelligenz in elektronischen Geräten der Zukunft für eine gute Idee.

Den Verbrauchern ist allerdings wichtig, dass die smarten Helfer ihre

Grenzen kennen: 84 Prozent wollen, dass intelligente

Haushalts-Roboter, smarte Autos oder Medizin-Elektronik den Menschen

assistieren - nicht aber das eigene Denken überflüssig machen. Das

sind Ergebnisse des electronica-Trend-Index 2020. Dafür wurden im

Auftrag der Weltleitmesse "electronica" 7.000 Verbraucher in 7

Ländern rund um den Globus befragt - darunter 1.000 Bundesbürger

bevölkerungsrepräsentativ in Deutschland.



Smart-Car als Fahrlehrer



Der Wunsch der Verbraucher, sich von smarter Elektronik helfen zu

lassen - nicht aber die Kontrolle vollständig aus der Hand zu geben -

wird bei der Frage nach dem autonomen Auto anschaulich. So zeigt sich

gut jeder zweite Bundesbürger (54 Prozent) reserviert, wenn ein

smartes Auto der Zukunft das Steuer übernehmen will und autonom zum

Zielort fährt. Ganz anders ist es aber, wenn das intelligente Auto

wie ein Fahrlehrer den Straßenverkehr überwacht und nur eingreift,

wenn der Mensch am Steuer einen Fehler macht. Solch eine

Assistenzleistung bewerten rund 60 Prozent der Deutschen positiv.



Medizin-Roboter im OP



Die Umfrageergebnisse zum elektronischen Gesundheitswesen - also

E-Health - zeigen ein ähnliches Bild. 82 Prozent wünschen sich

elektronische Sicherheitstechnik, die älteren Menschen das Leben

Zuhause sicherer machen. Dazu zählen vernetzte Notrufsysteme,

Sturzsensoren im Boden oder intelligente Matratzen. Auch künstliche

Hände, die den Patienten mit Bioelektronik das Tasten und Fühlen

möglich machen oder implantierbare Augensensoren mit der die

Sehfähigkeit verbessert wird - bewerten rund 80 Prozent der

Verbraucher positiv. Medizin-Roboter einzusetzen, die im Krankenhaus



Operationen durchführen, stößt jedoch bei den Befragten aktuell noch

auf Skepsis (53 Prozent). Sehr groß ist der Zuspruch allerdings heute

auch schon beim Einsatz medizinischer Wearables (67 Prozent) - also

am Körper tragbare Geräte, mit denen sich Vitaldaten wie Puls,

Blutzucker oder Körpertemperatur in Echtzeit aufzeichnen und

auswerten lassen.



"Wie der electronica-Trend-Index zeigt, gibt es bei den

Verbrauchern weltweit eine große Nachfrage für innovative Technik aus

der Welt der Elektronik", sagt Falk Senger, Geschäftsführer Messe

München und zuständig für die Weltleitmesse electronica. "Zudem zeigt

der Trend-Index, dass für den internationalen Markterfolg

elektronischer Geräte, die Hersteller neben dem Fokus auf technische

Raffinesse auch Form und Farbe der Produkte nicht außer Acht lassen

sollten. In China wünschen sich 82 Prozent der Verbraucher ein cooles

Design. Zum Vergleich: In den USA sind es 70 Prozent, in Deutschland

65 Prozent und in Japan 49 Prozent."



Über die electronica



Die electronica ist die Weltleitmesse für Komponenten, Systeme und

Anwendungen der Elektronik. Die Messe ist der wichtigste

internationale Branchentreffpunkt der Elektronikindustrie und bietet

zudem ein Rahmenprogramm mit Foren und Konferenzen wie der

electronica Automotive Conference, der embedded platforms conference,

der IT2Industry und dem Wireless Congress. Zudem wird 2016 erstmals

der electronica Fast Forward Award ausgelobt. An der electronica 2014

nahmen 73.189 Besucher und 2.725 Aussteller teil. Die electronica

findet seit 1964 alle zwei Jahre in München statt. Die nächste

Veranstaltung ist vom 8. bis 11. November 2016. www.electronica.de



electronica weltweit



Neben der electronica organisiert die Messe München International

die electronica China und electronica India. Zu diesem Netzwerk an

Elektronikmessen zählen zudem die productronica in München, die

productronica China, die productronica India sowie die eAsia.



Messe München



Die Messe München ist mit mehr als 40 eigenen Fachmessen für

Investitionsgüter, Konsumgüter und Neue Technologien am Standort

München und im Ausland einer der weltweit führenden

Messeveranstalter. Über 30.000 Aussteller und rund zwei Millionen

Besucher nehmen jährlich an den Veranstaltungen auf dem Messegelände,

im ICM - Internationales Congress Center München und im MOC

Veranstaltungscenter München teil. Außerdem veranstaltet die Messe

München Fachmessen in China, Indien, der Türkei, in Südafrika und

Russland. Mit einem Netzwerk von Beteiligungsgesellschaften in

Europa, Asien und Afrika sowie über 60 Auslandsvertretungen für mehr

als 100 Länder, ist die Messe München weltweit präsent.







