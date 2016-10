neues deutschland: Thomas Banning, Chef desÖkostromanbieters Naturstrom: Offshore-Windparks der großen Energiekonzerne treiben EEG-Umlage in die Höhe

(ots) - Die Ökostrombranche wirft den großen

Energiekonzernen vor, für den Anstieg der EEG-Umlage verantwortlich

zu sein. "Die Bürger zahlen also einmal mehr an Konzerne, damit diese

trotz ihrer Fehler überleben können", sagte der Vorstand des

Stromhandelsunternehmens Naturstrom, Thomas Banning, im Interview mit

der Tageszeitung "Neues Deutschland" (Mittwochausgabe). Die großen

und teuren Windparkprojekte auf hoher See trieben anders als

Windkraftanlagen an Land und Photovoltaik aufgrund der sehr hohen

Fördersätze die EEG-Umlage in die Höhe. Zudem erhöhe sich der Bedarf

an Stromautobahnen, da der Strom von der Küste zu den Verbrauchern im

Süden transportiert werden müsse - "weitere Kosten und

Natureingriffe, die vermieden werden könnten". Naturstrom verkauft zu

100 Prozent Strom aus erneuerbaren Quellen.







