Das war ein Traumstart der deutschen Nationalmannschaft in die

WM-Qualifikation: Drittes Spiel, dritter Sieg. Die Mannschaft hat

auch gestern Abend in der HDI-Arena eine sehr gute Leistung gezeigt.

War Nordirland bei der EM in Frankreich noch ein schwerer Gegner,

gegen den es nur zu einem 1:0-Sieg gereicht hatte, so mussten sich

die Nordiren dieses Mal mit 2:0 geschlagen geben. Im Mercedes-Benz

Sportpresseclub war Bundesligatrainer Mirko Slomka Talkgast. Mit ihm

haben wir uns über Stärken und Schwächen der Mannschaft von Joachim

Löw unterhalten:



1.Frage: Mirko Slomka, drei Spiele, drei Siege. Wie gut ist die

Nationalmannschaft derzeit? Ja, man sieht es ja sehr deutlich nach

dem Spiel in Hamburg und nach den Analysen, dass sie sehr flexibel

geworden ist, nicht nur von der Spieleröffnung der beiden

Innenverteidiger her, diesen traumhaften 50-, 60-Meter-Pässen, die

sie auf den Punkt genau gespielt haben, eine Mannschaft überspielt

haben. Eine Mannschaft, die eine taktische Einstellung gewählt hat,

die Tschechen, wo es Räume gab, wo sie sich einfach extrem flexibel

gezeigt hat. Darüber hinaus muss ich sagen, dass die Positionen mit

so Pärchen besetzt wurden: Also beide Innenverteidiger, das habe ich

gerade schon gesagt, Boateng Hummels, ein absoluter Traum diese

beiden, also in allen Bereichen. Wir haben auf der linken Seite

Hector Draxler gehabt, zwei Spieler mit extremer Power nach vorne,

sehr schnell. Auf der rechten Seite mit Kimmich und Müller zwei

Spieler, die nicht nur im Verein zusammenspielen, sondern auch noch

sehr kreativ sind, beide extrem torgefährlich. Auf der Doppelsechs

Khedira und Kroos, was will man mehr im deutschen Fußball? Und davor

noch zwei Spieler, die nicht ausrechenbar sind, mit Özil und Mario

Götze. (0:57)



2.Frage: Und dann noch mit Jogi Löw ein Trainer, der eine ganz



neue Lockerheit an den Tag legt? Nach der Weltmeisterschaft, nach der

gewonnenen WM, glaube ich, kann man auch ein bisschen locker sein.

Aber er hat seinen Fokus nicht verloren, das finde ich sehr

erstaunlich. Er ist enorm griffig, was die Zusammenstellung der

Mannschaft angeht, er ist permanent auf Tagungen mit seinem

Trainerteam, das weiß ich, wir treffen uns und telefonieren auch ab

und zu mal. Und ich glaube, dass er auch auf die WM in Russland

fokussiert ist, um das diesen Titel zu verteidigen. Was ja bisher,

ich glaube, erst einer geschafft hat, wenn überhaupt, das weiß ich

gar nicht so genau. Jogi ist entspannter, aber auch fokussiert auf

den nächsten Titel. (0:33)



3.Frage: In der Gruppe C gibt es - so viel ist jetzt schon sicher

- keinen Gegner, den die deutsche Nationalmannschaft fürchten muss.

Liegt darin eine kleine Gefahr? Das ist eine kleine Gefahr, das muss

ich auch sagen, weil die Gruppe ist einfach zu schwach besetzt. Die

Tschechen waren auch für mich die stärkste Mannschaft in dieser

Gruppe, die haben wir jetzt mit 3:0 sowas von dominiert, sie waren

chancenlos und das wird auch in Tschechien nicht anders sein.

Deswegen glaube ich schon, dass sich die Deutschen ganz, ganz

souverän qualifizieren. Wie gesagt, ab und zu muss man mal so ein

Bollwerk wie heute bei den Nordiren mit Kombinationsspiel

durchbrechen, aber dafür sind die Typen genau richtig, die auf dem

Platz sind. Die Mannschaft funktioniert, sie funktioniert auch, weil

Jogi Löw sie im Griff hat und weil er auch Situationen schafft, in

denen auch die einzelnen Spieler ein bisschen unter Druck geraten.

Die beiden Sechser zum Beispiel, Khedira und Kross, können nicht so

ganz frei aufspielen, weil natürlich im Rücken zum Beispiel Gündogan

auf seinen Einsatz wartet, der in seinem Passspiel nach vorne eine

besondere Qualität hat. (0:50)



4.Frage: Sie gelten als Entdecker von Manuel Neuer. Sie waren

sein Trainer, als er 2006 sein Bundesligadebüt bei Schalke feierte.

Damals war Manuel gerade mal 20. Haben Sie da schon geahnt, dass er

der beste Torhüter der Welt wird? Nein, das kann man nicht ahnen. Das

war auch nicht einfach ihn ins Tor zu stellen, weil Frank Rost war

schon eine Größe auf Schalke und auch jemand, dessen Wort Gewicht

hatte. Ich war nicht überzeugt von Frank Rost, ich war jetzt auch

nicht total überzeugt von Manuel, der hatte erst drei Spiele in der

Bundesliga gemacht, als Frank Rost verletzt war. Und dann kam er

gegen Bayern München ins Tor, zu Hause, wir standen sowieso unter

Druck und Manu hat das super souverän gemacht, wie auch im Training.

Er ist ein überragender Fußballer gewesen, hat immer draußen

mitspielen müssen, wenn wir mal einer zu wenig oder einer zu viel

waren und das hat ihm unheimlich gutgetan. Und er ist eine tolle

Persönlichkeit, ein Mensch geblieben, mit dem man immer reden kann,

der ganz charmant ist und der überhaupt nicht abgehoben ist. Und das

liegt sicherlich auch an seiner tollen Familie. (0:47)



5.Frage: Jetzt ist Manuel Kapitän der Nationalmannschaft.

Zurecht? Unbedingt, unbedingt. Ich bin immer so ein bisschen

zwiespältig, ob ein Torhüter der richtige Mann ist, der kann nicht

so richtig eingreifen auf dem Platz. Aber Manuel ist eine tolle, eine

fantastische Persönlichkeit. Wir haben ganz viele davon in der

Nationalmannschaft, deswegen glaube ich auch, dass Jogi Recht hat,

wenn er sagt: "Wir brauchen eigentlich nicht diesen einen Kapitän,

sondern wir haben viele Persönlichkeiten, die eingreifen können."

Manuel trägt die Binde, macht die Platzwahl, sein Wort wird sonst

sicherlich auch Gewicht haben, aber wir haben ganz viele tolle

Spieler. (0:27)



Deutschland hat Nordirland gestern Abend mit 2:0 geschlagen. Gast

beim Talk im Mercedes-Benz Sportpresseclub waren Mirko Slomka und

Ex-Nationalspieler (3 Einsätze) Jan Schlaudraff.



