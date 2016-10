Norddeutsche Automobilzulieferer präsentieren sich gemeinsam auf der IZB in Wolfsburg

Gemeinschaftsstand Automotive Nord zeigt vom 18. bis 20. Oktober 2016 die Kompetenzen von Unternehmen und wissenschaftlichen Einrichtungen in Bremen, Hamburg und Niedersachsen

(PresseBox) - Die regionalen Branchencluster, die im Dachverband Automotive Nord vereint sind, präsentieren auf der Internationalen Zuliefererbörse (IZB) in Wolfsburg vom 18. bis 20. Oktober 2016 die High-tech-Produkte und Dienstleistungen der Automobilwirtschaft im Norden. Zu den speziellen Kompetenzen der 19 ausstellenden Unternehmen und Einrichtungen zählen beispielsweise selbstklebende Materialien, Magnetsysteme, zerstörungsfreie Messtechnik, Engineering sowie IT-Dienstleistungen. Der 150 Quadratmeter große Gemeinschaftsstand liegt nahe des Haupteingangs der IZB (Halle 2 / Stand 2202).

?Automotive Nord ist erstmals auf der IZB vertreten. Der Dachverband nutzt die international renommierte Messe, um die Stärken Norddeutschlands im weltweiten Wettbewerb darzustellen. Die Messebesucher können sich gezielt über die Angebote und Projekte der Automotive-Cluster in Hamburg, Niedersachsen und Bremen sowie ihrer Mitglieder informieren.

Der Dachverband wurde zu Jahresbeginn 2016 gegründet, um Norddeutschland national und international stärker als Automobilstandort mit besonderen Potenzialen und Kompetenzen zu profilieren. Rund um die Werke von Volkswagen (Niedersachsen) und Daimler (Bremen und Hamburg) haben sich in den vergangenen Jahrzehnten zahlreiche innovative Zulieferer angesiedelt. Darüber hinaus forschen wissenschaftliche Einrichtungen in Norddeutschland intensiv an Mobilitätsformen der Zukunft, beispielsweise Brennstoffzellenantrieben, Elektromobilität und autonomem Fahren. Zu den Gründungsmitgliedern von Automotive Nord zählen die Länder Niedersachsen und Bremen, die norddeutschen Automotive-Cluster sowie die Unternehmerverbände aus Niedersachsen, Bremen und Hamburg.

Die IZB wird in diesem Jahr zum 9. Mal von der Wolfsburg AG ausgerichtet. Auf dem internationalen Marktplatz für Automobilzulieferer stellen sich erstmals Unternehmen aus 32 Nationen vor. Im vergangenen Jahr verzeichnete die Messe rund 51.000 Fachbesucher an drei Ausstellungstagen.



Folgende 19 Unternehmen, Einrichtungen und Cluster präsentieren sich 2016 auf dem Gemeinschaftsstand Automotive Nord:

Automotive Nordwest e.V.

www.automotive-nordwest.de

Benway Solutions GmbH

www.benway-solutions.de

BOGE Elastmetall GmbH

www.boge-rubber-plastics.com

CLAVEY Unternehmensgruppe

www.clavey.eu

eck*cellent IT GmbH

www.eckcellent-it.de

ENTIAC GmbH

www.entiac.com

Fischer & Plath GmbH

www.fischer-plath.com

Horn & Bauer GmbH & Co. KG

www.oem-automotive-protection.com

INNO TAPE GmbH

www.innotape.de

ITS automotive nord e.V.

www.its-automotive-nord.de

nass magnet GmbH

www.nassmagnet.de

NEA Kuasu Mold Tec GmbH

www.nea-kuasu.com

QleanAir Scandinavia GmbH

www.qleanair.de

Sass Metall GmbH & Co. KG

www.sass-metall.de

TRIGO QUALITAIRE GmbH

www.trigo-group.com

Wachstumsregion Hansalinie e.V.

www.automotive-standorte.de

WFB Wirtschaftsförderung Bremen GmbH

www.wfb-bremen.de

X-RAY LAB

www.xray-lab.com

Zukunft Emden GmbH

www.zukunft-emden.de



Weitere Informationen:

http://gemeinschaftsstand-norddeutschland.de







