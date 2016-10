Anti-Stress Malbuch für Erwachsene - Chinesische Drachen und Asiatische Glücksbringer

Internationales Phänomen hilft Tausenden von Menschen Stress abzubauen

Über 50 wunderschöne Illustrationen garantieren Malspass für Wochen.

(firmenpresse) - Malbücher für Erwachsene erfreuen sich seit einiger Zeit wachsender Popularität und sind zu einem internationalen Phänomen herangewachsen. Ähnlich wie Malbücher für Kinder liegt der Fokus auf dem Ausmalen als eine kreative Freizeitbeschäftigung. Das Ausmalen beruhigt die Amygdala, das Angstzentrum des Gehirns, und der Geist kommt zur Entspannung. Neben entspannenden Eigenschaften hilft das Ausmalen die Hand-Augen-Koordination zu verbessern, die Achtsamkeit für den Moment zu verbessern und es macht einfach Spaß. Auch als Weihnachtsgeschenk sind sie hervorragend geeignet, da sie eine sehr originelle Geschenkidee darstellen.



relaxation4.me, der Herausgeber des "Chinesische Drachen und Asiatische Glücksbringer" Malbuchs bezeichnet sich selbst als "der kleine Herausgeber mit den besten Anti-Stress Malbüchern für Erwachsene". Das hier erwähnte Chinesische Drachen Malbuch beinhaltet 50 atemberaubende farblose Illustrationen chinesischer Drachen und Asiatischer Glücksbringer, einen Bericht über 10 Wege, die zum Glück führen und 10 positive Botschaften, welche als Affirmationen am Morgen für einen guten Start in einen neuen Tag dienen können. Dies ist eine kluge Entscheidung, bedenkt man den steigenden Anklang, den diese Bücher finden. Abonnenten des kostenlosen Newsletters können mit weiteren Boni rechnen.



relaxation4.me berichtet bereits von einer sehr positiven Reaktion von gestressten Malbuchliebhabern. Der Sprecher der Firma sagte:



"Die vielen Vorzüge von Malbüchern für Erwachsene erlangen die Aufmerksamkeit der Leute, die ihren Stress kreativ abbauen möchten. Unser Chinesische Drachen und Asiatische Glücksbringer Malbuch wurde schon vielfach bestellt und besonders Asienliebhaber schwärmen von diesem Buch, was die Amazon-Bewertungen bestätigen. Eine unserer Kunden bezeichnet es als "Traum", ein anderer als "sehr empfehlenswert" und eine weitere als "sehr schönes Buch, prima zum Entspannen". Wir freuen uns über die positive Resonanz und arbeiten hart daran unseren Kunden nur das Beste zu bieten"





Um mehr über dieses Malbuch und die Arbeit von relaxation4.me zu lernen, besuchen Sie ihre Internetseite oder erwerben Sie das Buch direkt auf amazon:



www.amazon.de



Chinesische Drachen und Asiatische Glücksbringer



Über: relaxation4.me ist eine leidenschaftliche Firma, mit dem Ziel, die Welt in einen besseren Ort zu verwandeln, in dem sie Menschen befähigen und stärken.







