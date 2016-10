GRÜN Fundraising Award geht an die Universität Graz

GRÜN Fundraising Award 2016 für die beste Online-Kampagne des Jahres an die Uni Graz verliehen.

(firmenpresse) - Die GRÜN Software AG hat im Rahmen des 23. Österreichischen Fundraising Kongresses erneut einen Award für die beste Online-Kampagne des Jahres verliehen. Der Gewinner ist die Universität Graz.



Aachen / Wien, 12.10.2016. Die Verleihung der Fundraising-Awards zählte auch in diesem Jahr zu den Highlights des 23. Österreichischen Fundraising Kongress (http://www.fundraisingkongress.at/), der am 10. und 11. Oktober 2016 im Europahaus Wien stattfand. In sieben Kategorien wurden am Abend des ersten Veranstaltungstages die begehrten Awards verliehen.



Die Aachener GRÜN Software AG (https://www.gruen.net/) und die österreichische GRÜN Fundraising Services GmbH (https://www.gruen.net/fundraising-services/), Anbieter marktführender Software-Lösungen für Spendenorganisationen in Österreich und Deutschland, haben bereits zum siebten Mal den Award für die Online-Kampagne des Jahres verliehen. Hierbei werden Online-Kampagnen ausgezeichnet, die Menschen involviert, motiviert und begeistert haben. Kreativität, Fundraising-Erfolg und Methodenvielfalt sind dabei die entscheidenden Kriterien.



Unter allen eingereichten Bewerbungen hat die 13-köpfige Jury besonders die Online-Fundraising-Kampagne der Universität Graz beeindruckt. In deren österreichweit einzigartigen Online-Kampagne soll, passend zum 430-jährigen Jubiläum der Universität, ein großer Hörsaal mit 430 Sitzplätzen ( 430sesselfuerunigraz.at (http://430sesselfuerunigraz.at/)) errichtet werden. Über Sitzplatzspenden von Absolventen und Freunden der Universität soll jeder der 430 Stühle im neuen Hörsaal gestiftet werden. Das Besondere an der Online-Fundraising-Aktion: Alle Sitzplätze werden mit dem Namen und dem Lieblingszitat der Stifter versehen.



Die feierliche Preisverleihung des Awards erfolgte im Rahmen des 23. Österreichischen Fundraising Kongresses. Aus den Händen von Klaus Schwarz (Geschäftsführer der GRÜN Fundraising Service GmbH) und Dr. Oliver Grün (CEO der GRÜN Software AG) nahm Beatrice Weinelt (Geschäftsführerin des alumni Vereins der Universität Graz) den renommierten Award entgegen. "Von der Idee bis zur Umsetzung eine kreative Online-Kampagne", ist Klaus Schwarz begeistert von der Online-Fundraising-Kampagne.





Stand heute sind schon über 400 Sitzplätze von Stiftern besetzt. Die GRÜN Software AG gratuliert der Fundraising und Alumni Abteilung der Universität Graz zu dieser gelungenen Online-Kampagne.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.gruen.net



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Die GRÜN Software AG (www.gruen.net) ist ein marktführender, mittelständischer Softwarehersteller von Branchensoftware.



Das Unternehmen bietet Softwarelösungen für Branchen und Spezialsegmente wie Mitglieds- und Spendenorganisationen, Bildungsanbieter, Automotive sowie Zeitwirtschaft an. Die Softwarelösungen von GRÜN sind in einigen Segmenten Marktführer in Deutschland und weisen insgesamt knapp 4.000 Installationen auf. Weiterhin werden über die GRÜN Business Services Outsourcing-Dienstleistungen wie Datenverwaltungen oder Rechenzentrumsleistungen angeboten.



Mit der Werbeagentur giftGRÜN werden als Abrundung des Portfolios Kreativ-Leistungen in dem Bereich digitale Medien angeboten.



Seit über 25 Jahren betreuen über 100 Mitarbeiter im Stammsitz in Aachen sowie in den Niederlassungen in Berlin, Bremen, Hannover, Wien und Bratislava europaweit Kunden.

Dies ist eine Pressemitteilung von

GRÜN Software AG

PresseKontakt / Agentur:

GRÜN Software AG

Andreas Palm

Pascalstraße 6

52076 Aachen

andreas.palm(at)gruen.net

0241/1890-0

www.gruen.net



Datum: 12.10.2016 - 08:25

Sprache: Deutsch

News-ID 1411073

Anzahl Zeichen: 2475

Kontakt-Informationen:

Firma: GRÜN Software AG

Ansprechpartner: Andreas Palm

Stadt: Aachen

Telefon: 0241/1890-0





Diese Pressemitteilung wurde bisher 39 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung