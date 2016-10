Otometrics enthüllt Neuheiten auf der EUHA 2016

Auf der diesjährigen EUHA können Hörakustiker praktische Erfahrungen mit neuen Angeboten von Otometrics sammeln und die neuesten AURICAL Funktion kennenlernen. Die neue ProbeTube Assistant ™ Funktion ermöglicht eine einfachere Platzierung des Sondenschlauches bei der In-situ-Messung. Auch die neue Tympanometrie-Lösung MADSEN Zodiac wird auf dem Otometrics Stand B-42 auf der EUHA 2016 in Hannover ausgestellt sein.

(firmenpresse) - Taastrup, Dänemark | 04. Oktober 2016 – Otometrics präsentiert, vom 19.-21. Oktober 2016, auf dem Kongress der Europäischen Union der Hörgeräteakustiker in Hannover, neue Angebote und Funktionalitäten für die AURICAL® – die marktführende, modulare Lösung für die Hörgeräteanpassung. Otometrics – ein globaler Anbieter von Hör- und Gleichgewichtsmessinstrumenten, Screening- und Diagnoselösungen – wird im Rahmen der Industrieausstellung die neuesten Features der AURICAL® Lösung sowie das neue wegweisende Tympanometer MADSEN Zodiac® vorstellen.



“Die EUHA ist eine großartige Gelegenheit, um neue und bestehende Kunden zu treffen und ihnen neben den neuesten Updates unserer Produkte auch zu zeigen, wie wir ihnen dabei helfen können, ihren Anpassprozess noch effizienter zu gestalten“, sagt Engin Aksel, Vertriebsleiter, Otometrics Deutschland. „In diesem Jahr können unsere Messebesucher als neuste Features und Erweiterungen für die AURICAL das neue Softwaretool ProbeTube Assistant™ zusammen mit den neuen verbesserten Sonden- und Sondenschlauchhalterungen für die AURICAL FreeFit, aber auch die neue Tympanometrie-Lösung MADSEN Zodiac kennenlernen und testen.“



Die Besucher von Stand B-42 können bei einer Livedemonstration erfahren, wie die AURICAL im Zusammenspiel mit der OTOsuite® Audiologie-Software ihre Dienstleistung durch einen effizienteren Anpassworkflow erweitert. Neben praktischen Tipps und Tricks und der Präsentation der neuesten Features und Lösungen, gibt es natürlich auch die Möglichkeit, persönliche, technische Fragen zu stellen und sich zu vernetzen, während man einen preisgekrönten Kaffee des deutschen Barista Champions 2015, Gregor Datter genießt.



“Wir freuen uns schon sehr darauf, unseren Kunden zu zeigen, wie die neue ProbeTube Assistant™ Funktion der AURICAL sie während der In-situ-Messung mit dem Sondenschlauch ganz einfach in die richtige Position führt.“ sagt Peter Kossek, Senior Produkt Manager bei Otometrics. „Die Platzierung des Sondenschlauches ist wohl die größte Herausforderung bei der In-situ-Messung. Nicht tief genug platziert, könnten die Messungen ungenau werden. Platziert man den Sondenschlauch hingegen zu tief, könnte das Trommelfell berührt werden. Der AURICAL ProbeTube Assistant® ermöglicht eine digital über den Bildschirm geführte Platzierung des Sondenschlauches. Auf diese Weise können unsere Kunden sich künftig immer absolut sicher sein, dass der Sondenschlauch korrekt platziert ist.“





Vervollständigt wird das neue AURICAL Feature, der ProbeTube Assistant® durch die neuen verbesserten Sondenschlauchhalterungen mit Ohrhaken und einen längeren Sondenschlauch mit Millimetermarkierungen für eine einfachere und stabilere Platzierung. Durch ihren modularen Ansatz und die lange Tradition konsequenter Innovation zur Steigerung der Effizienz des Anpassprozesses, ist AURICAL weiterhin die umfassendste und modularste Anpasslösung, die momentan auf dem Markt erhältlich ist und bietet somit eine solide Investition und einen flexiblen und effizienten Weg für eine perfekte Anpassung.



Zusätzlich wird auch die neue Tympanometrie-Lösung von Otometrics – das MADSEN® Zodiac – präsentiert. Das erst im Sommer 2016 auf dem Markt erschienene Tympanometer setzt neue Maßstäbe hinsichtlich Bedienbarkeit, Kontrolle, Zuverlässigkeit und Effizienz für Impedanztests.



„Viele Hörgeräteanbieter suchen nach einer einfachen und präzisen Impedanzlösung zur Verwendung im Rahmen der Pädakustik in ihren Fachgeschäften, das MADSEN Zodiac ist dafür die perfekte Lösung“, sagt Engin Aksel. „Bei der Entwicklung des MADSEN Zodiac standen speziell die Sonden und der Arbeitsprozess mit diesen im Fokus. Es gibt 3 Sonden – Quick Check für das Screening und Classic oder Comfort für erweiterte diagnostische Tests. Die Sonden liegen mit ihrem ergonomischen Design einfach in der Hand und erleichtern mit Leuchtindikatoren und akustischen Signalen die schnelle und präzise Platzierung der Sonde. So wird eine zuverlässige Abdichtung schnell, einfach und sicher ermöglicht.“



AURICAL und MADSEN Zodiac werden von der OTOsuite® Software inklusive der neuesten Version 4.81 (zum Download erhältlich ab 15. November 2016) unterstützt. Modern, intuitiv und einfach zu erlernen, bildet OTOsuite den gesamten Anpassprozess ab, von der Diagnose und Beratung über die Anpassung von Hörgeräten bis hin zur Überprüfung.







Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.otometrics.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Otometrics ist einer der weltweit führenden Anbieter von Instrumenten und Softwarelösungen für Hör- und Gleichgeweichtsexperten in der Audiologiebranche. Mit mehr als 500 Mitarbeitern und Niederlassungen in 34 Ländern bieten wir unseren Kunden Expertenkenntnisse, zuverlässige Lösungen und eine vertrauenswürdige Zusammenarbeit und unterstützen sie auf diese Weise, die Lebensqualität von Millionen Menschen zu verbessern.



Otometrics entwickelt, produziert und vermarktet computergestützte audiologische, otoneurologische und vestibuläre Messinstrumente unter den Marken MADSEN®, AURICAL®, HORTMANN® und ICS® in weltweit über 70 Ländern. Otometrics ist Teil der GN-Gruppe, einem der größten Unternehmen in Dänemark.

Dies ist eine Pressemitteilung von

GN Otometrics GmbH

Leseranfragen:

GN Otometrics GmbH,

an der Kleimannbrücke 75,

48157 Münster



Julia Haag, Marketing Managerin

Tel.: 0251 203983 -914

Email: jhaag(at)gnotometrics.com

PresseKontakt / Agentur:

Julia Haag, Marketing Managerin

Tel.: 0251 203983 -914

Email: jhaag(at)gnotometrics.com

Datum: 12.10.2016 - 09:49

Sprache: Deutsch

News-ID 1411138

Anzahl Zeichen: 4880

Kontakt-Informationen:

Firma: GN Otometrics GmbH

Ansprechpartner: Julia Haag

Stadt: Münster

Telefon: +49 (0) 251 203 983 - 914



Meldungsart: Messeinformation

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 04.10.2016



Diese Pressemitteilung wurde bisher 115 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung