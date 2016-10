Berlin-Domains: Super-Namen aus Sport und anderen Bereichen werden frei

Webseiten mit Berlin-Domains ranken in Google bei lokalen Abfragen deutlich besser.

Auch die Domain sporthalle.berlin wird frei....

(firmenpresse) - Ab 15. November gibt die Registry fast 8000 Premium Berlin-Domains frei. Zu fast jedem Thema gibt es interessante Domains, die am 15. November registrierbar sind.



Zum Beispiel zum Thema Sport: fitnesstrainer.berlin, motorsport.berlin, Kampfsport.berlin, Kraftsport.berlin, laufsport.berlin, Radsport.berlin, sportif.berlin, wassersport.berlin, Wintersport.berlin, Sportfest.berlin, sporthalle.berlin, sportlich.berlin, sporty.berlin und sportstadt.berlin. Diese Liste ist unter http://www.domainregistry.de/berlin-domains.html einsehbar. Die Preise erfahren Sie unter secura(at)domainregistry.de.



Was sind die Zielgruppen der Berlin-Domains?



1.Unternehmen aus Berlin, die "Made in Berlin" intuitiv vermitteln wollen

2.Behörden aus Berlin, die eine kurze Internet-Adresse wünschen

3.Firmen mit einem Schwerpunkt in Berlin, sei es eine Niederlassung oder ein großer Marktanteil.

4.Privatpersonen aus Berlin, die stolz auf ihre Stadt sind und das auch ihre Umwelt wissen lassen wollen



Bei stetig steigender Informationsmenge ist die lokale Präsenz im Internet von steigender Bedeutung. Der Verkauf der Produkte und Serviceleistungen findet zum großen Teil vor Ort statt.



Hans-Peter Oswald von domainregistry.de:" Wer als Firma in Berlin tätig ist, sollte das zeigen, weil viele Käufer 'buy local' praktizieren und weil bei lokalen Suchanfragen in Google und anderen Suchmaschinen über Themen aus dem Berlin eine Webseite mit .Berlin vor .de oder .com liegen wird, falls die Webseite guten Inhalt bietet."



Jeder kann im Prinzip Berlin-Domains registrieren lassen. Theodor Fontane schrieb bereits im 19. Jahrhundert: "Vor Gott sind eigentlich alle Menschen Berliner."



Was John F. Kennedy in seiner Rede vor dem Schöneberger Rathaus am 26. Juni 1963 sagt, klingt wie ein fernes Echo auf das Fontane-Zitat, das Kennedy aber höchstwahrscheinlich nicht kannte: "Alle freien Menschen, wo immer sie leben mögen, sind Bürger Berlins, und deshalb bin ich als freier Mann stolz darauf, sagen zu können: »Ich bin ein Berliner«."





Eine Bestimmung der Registrierungsstelle besagt, daß einer der vier üblichen Kontakte:

--Eigentümer

-Administrativer Kontakt

-Rechnungskontakt

-Technischer Kontakt aus Berlin stammen muß.



ICANN Registrar Secura hilft Interessenten, die keinen Wohn-oder Firmensitz in Berlin haben, mit einem Treuhänder aus Berlin, der als Technical Contact in den WHOIS eingetragen wird.



Hans-Peter Oswald von domainregistry.de erläutert:"Damit ist die Bedingung der Registry erfüllt, daß einer der vier Kontakte aus Berlin stammen muß". Hans-Peter Oswald ergänzt:"Ich glaube, daß dies auch im Sinne Fontanes und Kennedys ist. Wir alle sind doch im Herzen auch Berliner."



Marc Müller

http://www.domainregistry.de/berlin-domains.html







http://www.domainregistry.de



Secura GmbH ist ein von ICANN akkreditierter Registrar für Top Level Domains. Secura kann generische Domains registrieren, also z.B..com, .net etc. und darüber hinaus fast alle aktiven Länder-Domains registrieren.



Secura gewann 2016 den "Ai Intellectual Property Award 2016" als "Best International Domain Registration Firm - Germany". Beim "Innovationspreis-IT der Initiative Mittelstand 2016" wurde Secura als Innovator qualifiziert und wurde beim "Innovationspreis-IT der Initiative Mittelstand 2016" im Bereich e-commerce auch als einer der Besten ausgezeichnet. Beim Innovationspreis-IT der Initiative Mittelstand 2012 und beim Industriepreis 2012 landete Secura GmbH unter den Besten. Beim HOSTING & SERVICE PROVIDER AWARD 2012 verfehlte Secura nur knapp die Gewinner-Nomierung.



Seit 2013 ist Secura auch bei den Neuen Top Level Domains sehr aktiv. Secura meldet Marken für die Sunrise Period als Official Agent des Trade Mark Clearinghouse an.



Kontakt: Secura(at)domainregistry.de

http://www.domainregistry.de









Secura GmbH

Frohnhofweg 18, 50858 Köln

