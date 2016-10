Geprüfte/r Personalfachkauffrau/-mann (IHK) in 15 Tagen in Würzburg Kursstart am 07.01.2017

Zur/m Personalfachkauffrau/-mann IHK berufsbegleitend in nur 15 Präsenztagen. Möglich ist dies bei schneller-schlau in Würzburg. Der nächste Kurs beginnt im Januar 2017.

(firmenpresse) - Besonders geeignet ist dazu der Lehrgang Personalfachkauffrau/mann (IHK) berufsbegleitend bei carriere & more in Würzburg. Die private Akademie bietet den Teilnehmern die Vorbereitung in nur 15 ganztägigen Präsenzveranstaltungen am Wochenende mit überdurchschnittlicher Bestehensquote. Der bis zur Prüfung erforderliche Kurs Ausbildung der Ausbilder kann in 4 Tagen absolviert werden. Basis der Akademie ist das didaktische Konzept des eva-Lernsystems®, welches 1996 von Walter Trummer entwickelt wurde. Lernbiologische Erkenntnisse, Elemente aus der Suggestopädie und dem Mentaltraining fließen zu einem Lernsystem zusammen. Die beiden Geschäftsführerinnen Katja Fellmeth und Katja Möhle-Stöhr sind sich einig: "Die Lehrmaterialien aus einer Hand, die Dozenten, durchweg Generalisten statt Experten und die Gestaltung des Seminartages sind die Erfolgsfaktoren, die unsere Teilnehmer zum Erfolg führen". Eine Weiterbildung, wie sie die Privatakademie anbietet, ist bundesweit einzigartig. Kleine Kurse mit maximal 16 Teilnehmern und das Lernen mit allen Sinneskanälen überzeugen die Teilnehmer/innen regelmäßig. Die Entspannungsübungen zu Tagesbeginn und Ende gehören genauso dazu, wie die strukturierten Skripte, die eine aktive Mitarbeit über den gesamten Tag hinweg ermöglichen. Einen Einblick vor Ort kann sich jeder bei den monatlich stattfindenden Info-Abenden machen. Der nächste Infoabend in Würzburg findet am 02.11.2016 um 19 Uhr in der Max-Mengeringhausen-Straße 6 in 97084 Würzburg statt. Anmeldung unter www.schneller-schlau.de .







carriere & more private Akademie Würzburg GmbH ist der innovative Bildungsträger in Unterfranken für Weiterbildungslehrgänge, die mit einem IHK-Abschluss enden. Die "Freude am Lernen" steht Mittelpunkt der Philosophie, der sich alle Mitarbeiter verschrieben haben. Das Ziel ist es, Teilnehmer in möglichst kurzer Zeit und einer angenehmen Lernatmosphäre zum angestrebten Prüfungserfolg zu führen.



carriere & more private Akademie Würzburg GmbH

Max-Mengeringhausen-Str. 6, 97084 Würzburg

