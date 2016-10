OTOMETRICS PRÄSENTIERT DIE NEUESTEN ENTWICKLUNGEN AUS TYMPANOMETRIE UND GLEICHGEWICHTSDIAGNOSTIK AUF DEM HNO-KONGRESS 2016 IN MANNHEIM.

Mit dem neuen Tympanometer MADSEN® Zodiac und dem ersten auf dem Markt erhältlichen SHIMP-Test des ICS Impulse vHIT-Moduls präsentiert Otometrics zwei Neuheiten zur Optimierung der Prozesse in der HNO-Praxis.

(firmenpresse) - Taastrup, Dänemark | 10. Oktober 2016 – Vom 27.-29. Oktober 2016 treffen Sich Deutschlands HNO-Ärzte im Rahmen der 50. Fortbildungsveranstaltung für Hals-Nasen-Ohrenärzte in Mannheim. Otometrics – ein globaler Anbieter von Hör- und Gleichgewichtsmessinstrumenten – wird im Rahmen der Industrieausstellung zwei neue, bahnbrechende Produktentwicklungen vorstellen.



Otometrics Lösungen helfen Arbeitsprozesse in der HNO-Praxis zu optimieren

Die Besucher von Stand 98 können das neue MADSEN® Zodiac – das neue Tympanometer, das mit seinen ergonomischen, reaktionsschnellen Sonden und seiner intuitiven Bedienbarkeit mehr Kontrolle, Zuverlässigkeit und Effizienz bei Impedanztests bringt – bei Livedemonstrationen entdecken. Auch die neueste Version des ICS® Impulse – dem Goldstandard für vestibuläre Diagnostik – wird von Otometrics auf dem HNO-Kongress vorgeführt werden. Besonderes Highlight dieser Präsentation wird natürlich der neu über das vHIT-Modul verfügbare Suppression Head Impulse Paradigm (SHIMP) Test sein. Dabei handelt es sich um ein neues Paradigma in der Gleichgewichtsdiagnostik, welches Ärzten dabei hilft festzustellen, ob ein Patient mit einem vestibulären Ausfall über eine vestibuläre Restfunktion verfügt oder nicht.



“Wir freuen uns, unseren Besuchern neue Wege zu zeigen, wie Lösungen von Otometrics HNO-Ärzte dabei unterstützen, durch die Optimierung von Arbeitsprozessen noch effektiver Patienten zu helfen“, sagt Engin Aksel, Vertriebsleiter, Otometrics Deutschland. “Wir wollen unsere Besucher dazu ermutigen, sich viel Zeit für den Besuch unseres Standes zu nehmen, denn es lohnt sich! 2016 gibt es bei Otometrics wirklich viel zu sehen, zu lernen und zu entdecken. Besonders begeistert sind wir von unserem neuen Tympanometer MADSEN® Zodiac, das sich international bereits einer großen Nachfrage erfreut. Aber auch unser ICS Impulse – das erste vHIT-System, welches den neuen vHIT-Test SHIMP ermöglicht und damit Ärzten eine neue und effiziente Möglichkeit bietet, Patienten mit einem vestibulären Ausfall zu helfen – ist einen Besuch wert.“





Kontrolle, Zuverlässigkeit und Effizienz bei Impedanztest mit dem MADSEN® Zodiac

Im Mittelpunkt der Entwicklung des MADSEN® Zodiac standen die Sonden und der Arbeitsprozess mit diesen im Rahmen des Impedanztest. Es gibt 3 verschiedene Sonden-Ausführungen – die Quick-Check-Sonde für das Screening und die diagnostischen Sonden Classic und Comfort für erweiterte Tests. Jede Sonde besitzt ein einzigartiges Design für eine einfachere, schnellere und stabilere Platzierung und zuverlässige Abdichtung. Das MADSEN Zodiac ist die einzige Impedanz-Lösung, die über eine sog. „Dual Probe Option“ verfügt. Damit bietet es die Möglichkeit, sowohl die Screening-Sonde als auch die diagnostische Sonde während des gesamten Tests angeschlossen zu lassen, um Sie so, ohne Unterbrechung des Arbeitsablaufes, parallel verwenden zu können.

„Bei der Entwicklung des MADSEN Zodiac haben wir sehr eng mit HNO-Ärzten zusammengearbeitet“, sagt Clément Sanchez, Audiologe und Produktmanager bei Otometrics. „Das MADSEN Zodiac bietet genau das, was ein Tympanometer heute bieten muss – Kontrolle, Zuverlässigkeit und Effizienz vom Anfang bis zum Schluss. Es sind viele kleine Details – wie z.B. die ergonomischen Sonden, das intuitive User Interface, die robuste und sehr reaktionsschnelle Pumpe, die sehr einfach zu reinigende Oberfläche, die integrierten Arbeitsprozesse und viele andere schöne Features – mit denen wir dies erreichen.“



ICS Impulse – erweitert mit neuen Tests und Messfunktionen

HNO-Ärzte und andere Gleichgewichtsdiagnostiker können sich auf die Demonstration des neuen SHIMP-Tests für das ICS Impulse vHIT freuen. Das ICS Impulse ist das erste Gerät für vHIT, das es ermöglicht, alle 6 Bogengänge in weniger als 10 Minuten zu messen. Als 4-in-1-Lösung bietet das ICS Impulse die Module Video-Frenzel-Brille, video Head Impulse Tests (vHIT, neu mit SHIMP), Lagerungsprüfung und Okulomotorik einzeln oder in Kombination.



Das ICS Impulse verfügt nun über zwei neue Tests – den Sakkaden-Test und SHIMP – und unterstützt damit noch besser bei der Diagnose von vestibulären Fehlfunktionen. Die 3D-Nystagmus-Analyse des Lagerungsprüfungs- und Okulomotorikmoduls macht es möglich, durch das Messen aller Dimensionen der Augenbewegungen – horizontal, vertikal und nun auch torsional – vestibuläre Patienten noch präziser zu diagnostizieren.



“Wenn ein Patient einen Arzt mit ersten Symptomen aufsucht, ist es sehr wichtig herauszufinden, ob es sich um eine periphere oder zentrale Gleichgewichtsstörung handelt“, sagt Wendy Crumley-Welsh, Produktmanagerin bei Otometrics. „Mit dem Sakkadentest und der Möglichkeit nun auch Drehbewegungen des Auges zu messen, kann man mithilfe des ICS Impulse nun auch den Ursprung der vestibulären Störung bestimmen. Die Feststellung einer vestibulären Restfunktion bei Patienten mit einer bilateralen Gleichgewichtsstörung ist enorm wichtig und war bisher schwer nachvollziehbar. Der SHIMP-Test liefert uns nun mehr Informationen über das vestibulookuläre Reflexsystem. Dadurch erfährt der Arzt, ob es zum Beispiel noch eine vestibuläre Restfunktion links gibt, mit der dann in der Reha oder einer anderen Behandlungen gearbeitet werden kann.“



Neben der Präsentation des neuen Tympanometers MADSEN Zodiac und des ICS Impulse haben die Besucher des HNO-Kongresses natürlich auch die Möglichkeit, die gesamte Produktpallette von Otometrics – so z.B. den neuen Vestlab Rotary Chair – kennenzulernen. Das Otometrics Team steht während des gesamten HNO-Kongresses auf Stand 98, auf Ebene 1 für Fragen und Produktpräsentationen zur Verfügung.







Otometrics ist einer der weltweit führenden Anbieter von Instrumenten und Softwarelösungen für Hör- und Gleichgeweichtsexperten in der Audiologiebranche. Mit mehr als 500 Mitarbeitern und Niederlassungen in 34 Ländern bieten wir unseren Kunden Expertenkenntnisse, zuverlässige Lösungen und eine vertrauenswürdige Zusammenarbeit und unterstützen sie auf diese Weise, die Lebensqualität von Millionen Menschen zu verbessern.

Otometrics entwickelt, produziert und vermarktet computergestützte audiologische, otoneurologische und vestibuläre Messinstrumente unter den Marken MADSEN®, AURICAL®, HORTMANN® und ICS® in weltweit über 70 Ländern. Otometrics ist Teil der GN-Gruppe, einem der größten Unternehmen in Dänemark.

GN Otometrics GmbH

