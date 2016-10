Unilever Food Solutions auf der Alles für den Gast: Inspirationen für die Street-Food-Küche

Unilever Food Solutions auf der Alles für den Gast: Inspirationen für die Street-Food-Küche

(firmenpresse) - Seit mehr als 100 Jahren sind die Hellmann"s Saucen die perfekten Begleiter zu Burger, Pommes und Co. - und nun auch in Österreich und der Schweiz erhältlich. Welche Möglichkeiten das neue Sortiment Köchen und Gastronomen für die angesagte Street-Food-Küche und das Snackgeschäft bietet, zeigen die Experten von Unilever Food Solutions auf der diesjährigen Profi-Messe Alles für den Gast in Salzburg.

Im Fokus steht dabei die Real Mayonnaise als Basis für eigene Burger-Saucen-Kreationen und als Dip zu knusprigen Pommes Frites. Ebenso im Angebot: Ketchup und Senfsauce. Neben dem neuen Saucen-Sortiment für die Burger-Trend-Küche bietet das Unternehmen den Gastro-Profis zahlreiche Inspirationen für neue Burger-Kreationen.



Als Impulsgeber für Gastronomen hat Unilever Food Solutions dafür auch eine Broschüre mit Burger-Rezepten und Tipps für eine gekonnte Inszenierung entwickelt.



Die Highlights der Street-Food-Küche, die die Experten der Culinary Fachberatung mit den Hellmann"s-Produkten herstellen, können die Besucher direkt vor Ort verkosten. Dazu gehören die Steamed Pork Buns mit Avocado und Koriander Dip, der Hell-Basic Burger mit Aioli und Speck-Chili-Dip sowie Brownies mit Cream als Dessert. Die Culinary Fachberater zeigen dabei die Möglichkeiten der Burger- und Snack-Gastronomie auf und stehen selbstverständlich Rede und Antwort zu den neuen Produkten.



Weitere Informationen

unter www.unileverfoodsolutions.at (http://www.unileverfoodsolutions.at), beim Unilever Food Solutions Serviceteam unter 01/60535-230, per Mail an contact.foodsolutions(at)unilever.com oder direkt beim nächsten Kundenbetreuer vor Ort.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.unileverfoodsolutions.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Unilever Food Solutions, der Foodservice Bereich von Unilever, ist eines der weltweit führenden Foodservice Unternehmen. Das Unternehmen bietet kundenorientierte Lösungen für die Gastronomie und Gemeinschaftsverpflegung. In Deutschland ist der Foodservice-Bereich ein wichtiges Standbein von Unilever. Von Köchen inspiriert!

Unilever Foodsolutions steht für Know-How und Verständnis der Kochprozesse. Das Wissen und Können, Leckeres und Schmackhaftes zuzubereiten zeichnet unsere Mitarbeiter aus. Kundenvertrauen gewinnen und Respekt zollen sind wichtige Grundsätze unseres Unternehmens. Das Unternehmen versteht sich als Anbieter von pragmatischen Lösungen, die von Köchen inspiriert sind!

Unilever Foodsolutions hat im Convenience- und Außer-Haus-Markt eine herausragende Position in den Segmenten Saucen, Bouillons und Suppen. Weitere wichtige Produktgruppen des Sortiments sind Würzmittel, Salatkomponenten, Nahrungsfette und -öle, Beilagen sowie Desserts und Tiefkühlkost. Starke Marken wie Knorr, Lukull, Pfanni, Brunch, Bertolli, Carte D

Dies ist eine Pressemitteilung von

Unilever Food Solutions

PresseKontakt / Agentur:

High Food Public Relations

Carina Jürgens

Neue Gröningerstrasse 10

20457 Hamburg

agentur(at)highfood.de

040/3037399-0

http://www.highfood.de/kontakt-und-impressum/



Datum: 12.10.2016 - 10:10

Sprache: Deutsch

News-ID 1411166

Anzahl Zeichen: 1690

Kontakt-Informationen:

Firma: Unilever Food Solutions

Ansprechpartner: Anna Kugler

Stadt: Heilbronn

Telefon: 07131/501-521





Diese Pressemitteilung wurde bisher 67 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung