Feuertanz der Sterne und Lichteradvent in Ruhpolding

gemütliche Stimmung beim Bergadvent (c)Ruhpolding Tourismus GmbH

(firmenpresse) - „Alle Jahre wieder“ ist nicht das Motto des Ruhpoldinger Advents. Denn hier wird jedes Jahr Neues geboten: 2016 steht der Bergadvent im Holzknechtmuseum unter dem Motto „Feuertanz der Sterne“ und der Lichteradvent wird den gesamten Ortskern erhellen.

Zum Höhepunkt werden menschliche „Sterndlwerfer“ eine beeindruckende Feuershow mit eigens dazu komponierter Musik aufführen. Aber auch sonst gibt es beim Bergadvent im Holzknechtmuseum Außergewöhnliches zu sehen. Auf dem Christkindlmarkt bieten Sternenhändler originelle Weihnachtsgeschenke an und Handwerker lassen sich beim Arbeiten über die Schulter schauen. Die Besucher wärmen sich am knisternden Feuer bei Glühwein und Maroni und lauschen den weihnachtlichen Weisen. Aber der „Bergadvent“ ist nur einer von vielen Glanzlichtern in der Ruhpoldinger Adventszeit. Ein weiteres ist der wahrscheinlich höchstgelegene Adventsmarkt Bayerns: die Rauschberg-Weihnacht auf 1.650 Metern vor der imposanten Bergkulisse der Chiemgauer Alpen. Der Perchtenumzug der Rauschberg-Pass mit ihren furchteinflößenden, handgefertigten Holzmasken, dem zotteligen Fell und dröhnenden Glocken ist der schaurig-schöne Gipfelpunkt. Ganz neu ist der Lichteradvent mitten in Ruhpolding. Nach Einbruch der Dunkelheit werden im Ortskern 1.000 Kerzen entzündet. Die Geschäfte haben länger geöffnet und laden zum Flanieren und Probieren ein: etwa die neue Bio-Käserei St. Georg, die Weichkäse und Camembert aus Ziegen- und Stutenmilch im Sortiment hat. Aber auch Ruhpoldinger Keramik, Bayerische Trachten, Kunsthandwerk, Geschenke und typische „Boarische Schmankerl“ gibt es zu kaufen – und natürlich auch Glühwein an fast jeder Straßenecke. Zwischen Weihnachten und Silvester regt der Rauhnachtsmarkt mit 20 Hütten zum „Besinnungsspaziergang“ in den Ruhpoldinger Kurpark.



Termine im Ruhpoldinger Advent

26./27.11.16 + 03./04.12.16: Bergadvent im Holzknechtmuseum

26./27.11.16 + 03./04.12.16: Rauschbergweihnacht

17.12.16: Lichteradvent

28.–30.12.16: Rauhnachtsmarkt





Tourist Info Ruhpolding

D-83324 Ruhpolding, Hauptstraße 60

Tel.: +49/(0)8663/8806-0, Fax: +49/(0)8663/8806-20

E-Mail: tourismus(at)ruhpolding.de

www.ruhpolding.de



