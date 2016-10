Die Karrierehelfer- Erfolg verbindet!

Arbeitsmarkt- Experte geht mit Neugründung an den Markt

Ehemaliger Geschäftsführer der GS Company gründet eigenes Unternehmen namens "Die Karrierehelfer"

(firmenpresse) - Der Firmengründer bringt mehr als 10 Jahre Erfahrung im Bereich Personaldienstleistung in das neue Unternehmen ein. Inhaber Andreas Schätzel geht die Aufgabe ambitioniert und mit einer klaren Zielgruppe an: "Unser Ziel ist es, Menschen bei der Karriereplanung zu beraten, und bei der Gründung eines eigenen Unternehmens mit unserem know how und unserem Netzwerk zu unterstützen. Dafür haben wir ein umfangreiches und qualifiziertes Beratungsportfolio geschaffen".



Die Gründer sind überzeugt, dass sich ihr Unternehmen im Markt etablieren wird. "Der Arbeitsmarkt ist nach wie vor ein Wachstumsmarkt und ist nicht nur aus ökonomischen Gesichtspunkten, sondern auch im Hinblick auf die Ziele der Generation Y interessant: "Die Generation Y, den zwischen 1980 und 2000 Geborenen, sagt man nach, sie würden alles hinterfragen und in ihrem Beruf in erster Linie nach Sinn suchen. Vor allem das Thema Work-Life-Balance rangiert ganz oben: 60 Prozent der jungen Akademiker sieht eine gesunde Balance von Freizeit und Beruf als wichtigstes Karriereziel",sagt Andreas Schätzel.



Als weiteres Geschäftsfeld unterstützen die Experten Franchise- bzw. Lizenzgeber mit Ihrem Know-how bei der Suche nach geeigneten Kandidaten. "Der Franchisebranche fehlt es an Nachwuchs. Manche Wachstumspläne gut laufender Systeme können kaum umgesetzt werden, denn Lizenz- oder Franchisegründer sind Mangelware. Dabei gibt es hier sehr attraktive Möglichkeiten, ein eigenes Unternehmen nachhaltig aufzubauen, und gutes Geld zu verdienen", ergänzt Andreas Schätzel.



Mehr Informationen auf: www.karriere-helfer.de



Ihre Ansprechpartner für Rückfragen:



Andreas Schätzel

schaetzel(at)karriere-helfer.de

+49 3 55 52 97 26 58









