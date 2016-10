Rinn - Neueröffnung des Online Shops NATURSALZ.KAUFEN

Am 01.10.2016 eröffnete der Online Shop Natursalz.kaufen seine Pforten.

(firmenpresse) - Mit der Neueröffnung seines Onlineshops natursalz.kaufen hat sich der Inhaber Herr Hansjörg Scherzer einen Herzenswunsch erfüllt. Denn der Rohstoff Salz fasziniert ihn immer wieder aufs Neue und zählt zu seinen großen Leidenschaften und Interessen, wie auch eine ausgewogene, gesunde und vernünftige Ernährung und eine nachhaltige, bewusste Lebensführung. Von daher ist es nicht weiters verwunderlich, dass sich in der Produktpalette des sympathischen Tirolers ausschließlich Natursalze befinden, welche unraffiniert sind und unserem Körper von Außen wie von Innen Gutes tun. Und das in einer ungeahnten Vielfalt.



Was unterscheidet nun diese natürlichen Ursalze von den herkömmlichen, im Handel erhältlichen raffinierten Salzen? Natursalze sind solche Salze, wie sie auf natürlichem Wege auf unserem Planeten entstehen. Zwar setzen auch diese sich hauptsächlich aus den beiden Elementen Natrium und Chlorid (NaCl) zusammen, sie zeigen sich aber zudem mit all ihren zahlreichen natürlichen Mineralien und Spurenelementen. Bei der Kochsalzherstellung in den Fabriken werden nun all diese Inhaltsstoffe extrahiert, und das Salz wird seiner natürlichen Ganzheitlichkeit beraubt, sodass reines NaCl zurückbleibt. "Dieses ist pures Gift für unseren Organismus.", so Herr Scherzer.



Dabei ist doch grundsätzlich Salz in Kombination mit Wasser die Grundlage allen Lebens. Das erste Leben auf unserem Planeten entstand in der warmen etwa 1%igen Solelösung des Urmeeres. Und als das Leben das Meer verließ, nahm es einfach dieses Salz-Wassergemisch in sich mit an Land. Es schwimmt das ungeborene Kind im Mutterleib in dieser Lösung (Fruchtwasser) und so tragen wir Menschen es zudem unser Leben lang in uns. Reines Salz in seiner Ganzheitlichkeit reiht sich in seiner Wichtigkeit auf gleicher Stufe zwischen Sauerstoff und klarem Wasser ein. Und genau deshalb ist es so wichtig, beim Kauf von Salz darauf zu achten, stets nur auf hochwertiges und unraffiniertes Salz zurückzugreifen.





Wer sich in Herrn Scherzers Onlineshop umsieht, dem wird ins Auge fallen, mit welch Sorgfalt er seine Seite gestaltet hat, die zum Verweilen einlädt. Die liebevolle Gestaltung vermittelt ein angenehmes, heimeliges Gefühl. Das attraktive und breite Warenangebot spricht für sich, wie auch die fairen Preise. Ein inneres Bedürfnis ist es dem Shop-Betreiber, den Kunden nicht einfach zum Kauf zu bewegen, sondern diesem auf seiner Seite so viele Informationen wie nur möglich zukommen zu lassen. Auf seiner eigens dafür eingerichteten Chatplattform lädt er dazu ein, ihm Fragen zu stellen und es ist ihm ein Anliegen, dem Besucher bei Bedarf beratend zur Seite zu stehen.



Das Sortiment bei natursalz.kaufen ist größer als die meisten erahnen mögen, wenn sie an den Rohstoff Salz denken. Denn neben zahlreichen internationalen Natürlichen Speisesalzen aus den Kategorien Fleur de Sel&Salzflocken (Fiore di Sale aus Sizilien, Murray River Salzflocken, ...), . Meersalz (http://natursalz.kaufen/)en (Afrikanisches Perlensalz, Bambussalz, Mittelmeersalz aus Italien, ...), Quellwassersalzen&Seesalzen (Inka Sonnensalz aus Peru, Kalahari Wüstensalz aus Südafrika, Tibetsalz aus China, ...) und Steinsalzen (Alpensalz aus Österreich, Bolivianisches Rosensalz, Halitsalz, Persisches Blausalz, ...) offeriert dieser Shop auch diverse Veredelte Natursalze in den Untergruppen Dekorsalze (Hawaiisalze, Pyramidensalze), Kala Namak Salz (Black Salt) aus Indien, Pyramidensalze und Rauchsalze. Da hochwertiges Salz nicht nur für uns Menschen, sondern auch unsere Freunde, die Tiere lebensnotwendig sind, führt Herr Scherzer unterschiedliche Viehsalze und Lecksteine.



Da Salz allerdings nicht nur im Inneren eines Organismus wirkt, sondern auch außen angewendet, empfiehlt Herr Scherzer einen Blick in sein Sortiment unter der Kategorie Wellness & Gesundheit, in der er neben wohltuenden und entschlackenden, natürlichen Badesalzen, auch salzhaltige Kosmetika (Peeling, Deosteine, ...) und die Atemwege befreiende Natursalz Inhalatoren anbietet.



Für alle edlen, groben Natursalze geeignet, sind unter dem Begriff Tischkultur hochwertige Salz- & Pfeffermühlen (gefüllt wie leer) mit Keramikmahlwerken erhältlich. Auch ist bei natursalz.kaufen Dekoratives aus Salz zu finden, wie hübsche Salzlampen und Teelichthalter aus Natursalz.



Und für all jene, die nun Interesse an der Thematik "Salz" bekommen haben und sich gerne tief gehender darüber informieren würden, denen möchte Hansjörg Scherzer empfehlen: "Werfen Sie doch einen Blick auf die bei natursalz.kaufen erhältlichen Bücher unter der Kategorie Literatur & Bücher, alle zur reizvollen und spannenden Materie Salz."





Sämtliche hier angebotenen Waren sind Salze bzw. sind aus oder mit Salz als wertvollem Rohstoff gefertigt. Und zwar, und das macht den wesentlichen qualitativen Unterschied, ausschließlich aus unraffiniertem Salz!



Suchen Sie Kosmetika aus Salz oder auf Salzbasis, so werden Sie bei uns ebenso fündig werden, wie wir Ihnen vollkommen natürliche Speisesalze, veredelte Natursalze, diverse Sonderprodukte (beispielsweise Eierbecher oder Teelichthalter aus Himalaya- Kristallsalzsalz) oder Viehsalze und Lecksteine für unsere geliebten vierbeinigen Freunde (vom Wild, über das Pferd bis hin zum Nager) anbieten.

Naturprodukte Scherzer e.U.

