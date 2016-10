Kraftvoll und handlich: Akku-Bohrschrauber für die Industrie

EMAG Automation setzt auf 12-Volt-Akku-Bohrschrauber von FEIN

FEIN ASCM 12: Präzise Verschraubungen durch Drehmomentabschaltung (Bildquelle: C.& E. Fein GmbH)

(firmenpresse) - Leistungsstarke Akku-Bohrschrauber für die Metall bearbeitende Industrie müssen nicht zwingend schwer und sperrig sein: Speziell für Montagearbeiten im Stahl- und Metallbau hat der Elektrowerkzeughersteller FEIN kompakte und handliche 12-Volt-Akku-Bohrschrauber entwickelt. Die EMAG Automation GmbH setzt die 1,3 Kilogramm leichten Maschinen dank ihrer hohen Schnittgeschwindigkeiten auch zum Bohren und Gewindebohren bis M8 ein. Die bürstenlosen Akku-Bohrschrauber bieten hohe Drehzahlen, optimale Drehmomente und eine hohe Standzeit.



Hochpräzise Fertigungsanlagen für die Automobilindustrie

Die EMAG Automation GmbH im schwäbischen Heubach konzentriert sich neben den Fachgebieten Automation und Sonderspanntechnik für Werkzeugmaschinen auf zukunftsweisende Technologien wie Laserschweißen und thermisches Fügen. Für die Herstellung komplexer Motoren- und Getriebekomponenten in der Automobilindustrie beispielsweise ist Laserschweißen unverzichtbar: Getriebe-Zahnräder in modernen Pkw-Getrieben bestehen aus zwei hochgenauen Einzelteilen - Zahnrad und Synchronring -, die in einem Füge- und Schweißprozess verbunden werden. Die EMAG Automation hat sich zum Ziel gesetzt, die besten Fertigungssysteme zur Herstellung solcher präzisen Metallteile zu liefern. In Heubach, wo das Unternehmen seit über 50 Jahren tätig ist, arbeiten aktuell rund 200 Mitarbeiter an den Fertigungslösungen. Die gesamte EMAG Gruppe beschäftigt rund 2.000 Mitarbeiter.



Michael Heilig, der Sohn des Firmengründers, ist kaufmännischer Leiter und führt das international erfolgreiche Unternehmen gemeinsam mit Dr. Andreas Mootz. "Unsere hochwertigen, hochgenauen Fertigungssysteme müssen den sehr großen Ansprüchen der Automobilindustrie gerecht werden. Hier gelten besondere Liefervorschriften und Qualitätsanforderungen, denen wir mit außergewöhnlich hochwertigen Produkten gerecht werden. Kunden erhalten von uns nicht nur eine Fertigungsanlage, sondern Lösungen inklusive Automation und Materialfluss", sagt Michael Heilig. "Unsere Ansprüche gelten natürlich auch für unsere Mitarbeiter, die mit viel Motivation hohe Leistung bringen. Hierzu müssen wir ihnen gutes Werkzeug in die Hand geben. FEIN schätzen wir seit jeher für Premium-Elektrowerkzeuge, die sich im täglichen Einsatz bei unseren Mitarbeitern bewähren."





Kraftvoller Akku-Bohrschrauber für Montagearbeiten

Andreas Maurer ist einer dieser qualifizierten und motivierten Mitarbeiter bei EMAG. Er arbeitet als Servicemonteur im Bereich Montage und testete die neuen FEIN 12-Volt-Akku-Schrauber ausgiebig bei seiner Arbeit. Andreas Maurer montiert einzelne Baugruppen und komplexe Anlagen und nimmt sie vor Ort beim Kunden in Betrieb. Die FEIN Akku-Bohrschrauber ASCM 12 mit 4-Gang-Getriebe kommen dabei vielseitig zum Einsatz: zum Bohren bis acht Millimeter Durchmesser, zum Senken oder für Verschraubungen an einzelnen Baugruppenkomponenten. Und auch elektrische und pneumatische Schilder oder Kabelleitungen bringen die EMAG Mechaniker mit den handlichen FEIN Schraubern an.



Ein weiterer Einsatzbereich bei EMAG sind Gewindebohrungen bis M8 und das Nachschneiden von Gewindebohrungen. Nach dem chemischen Härten entsteht oft Zunder, der bei EMAG mit den 12-Volt-Schraubern entfernt wird. "Beim Bohren von Gewinden mit kleinen Durchmessern ist Feinfühligkeit gefragt. Mit dem mechanisch abschaltbaren Drehmoment der FEIN Schrauber kann ich die Kraft sehr fein und präzise einstellen. Kleine Gewindebohrer brechen ansonsten schnell ab, wenn ein Bohrwiderstand kommt", beschreibt Andreas Maurer seine Erfahrungen mit den FEIN Schraubern.



Eine weitere Besonderheit des FEIN Akku-Bohrschraubers ist das patentierte 4-Gang-Getriebe. Es stellt für jede Anwendung die optimale Drehzahl zur Verfügung und gewährleistet einen schnellen Arbeitsfortschritt. "Zum Bohren brauche ich hohe Drehzahlen, dazu nehme ich den vierten Gang. Beim Gewindebohren wähle ich ganz niedrige Drehzahlen und nutze den ersten Gang", sagt Andreas Maurer.



Handlich und trotzdem leistungsstark

Der FEIN 12-Volt-Akku-Schrauber liefert die höchste Motorleistung in dieser Klasse: Mit bürstenlosem FEIN PowerDrive Motor erreicht er eine Drehzahl von bis zu 2.500 Umdrehungen in der Minute. "Gewindebohrungen bis M8 und Bohrungen bis acht Millimeter macht der kleine Schrauber problemlos auch über einen längeren Zeitraum mit - das zeichnet für mich eine hohe Leistung in der Montage aus", sagt Andreas Maurer.



Der Fokus der FEIN Produktentwicklung lag neben einer guten Leistung für die Metallbearbeitung in einer kompakten Bauform und einem geringen Gewicht. "Wenn ich mit der Maschine mit ausgestreckten Armen oder über Kopf arbeite, schätze ich den Gewichtsvorteil ganz besonders. Oft arbeite ich auch auf engem Raum, da erleichtert mir der Schrauber die Arbeit sehr. Der FEIN 12-Volt-Schrauber liegt sehr gut in der Hand und wird, wenn ich ihn kurz nicht brauche, sicher auf dem Akku abgestellt, das ist auch sehr praktisch", sagt Andreas Maurer.



Hohe Ansprüche: Qualität, Akku-Standzeit und Langlebigkeit

Die international erfolgreichen Unternehmen FEIN und EMAG haben nicht nur hohe Anforderungen an ihre Leistung und ihre Produkte made in Germany, sie sind sogar fast Nachbarn: Nur knapp vier Kilometer trennen die schwäbischen Unternehmen. "Mit FEIN verbinden wir seit jeher Qualität, wir haben auch mit den 18-Volt-Akku-Schraubern, mit denen wir schon länger arbeiten, gute Erfahrungen gemacht. FEIN hat sich auf professionelle Elektrowerkzeuge für Industrie und Handwerk spezialisiert, das macht sich vor allem an der ausgezeichneten Leistungsfähigkeit, der hohen Akku-Standzeit und der überdurchschnittlichen Lebensdauer bemerkbar. Und auch der Service von FEIN überzeugt uns. Deshalb empfehle ich FEIN Elektrowerkzeuge uneingeschränkt weiter", bringt es Michael Heilig auf den Punkt.



Weitere Informationen zur EMAG Automation GmbH: http://www.emag.com



Ein Video zum Einsatz der Akku-Schrauber bei EMAG finden Sie unter:

https://youtu.be/MaEOt3x5oaM



Weitere Informationen zu den FEIN Akku-Bohrschraubern unter: http://www.fein.com/drills



FEIN Akku-Bohrschrauber sind im Fachhandel erhältlich. Bezugsquellen unter:

https://www.fein.de/de_de/haendlersuche



Hochauflösende Fotos und diesen Text finden Sie zum Download im FEIN Presseportal: https://www.fein.de/presse



Besuchen Sie auch den FEIN Newsroom unter https://www.fein.de/newsroom





