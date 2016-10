Kranverleih Wundel, Friedrichshafen

(firmenpresse) - Ob auf der Baustelle oder anderswo - Fachwissen, Kompetenz und der Wille, seinen Kunden für jedes Problem eine adäquate Lösung zu bieten, hat den Kranverleih der bei Friedrichshafen ansässigen WUNDEL Bodensee-Krane GmbH & Co. KG zu einem geschätzten Partner überall dort werden lassen, wo das Handeln schwerer Lasten angesagt ist. Und das nicht nur in Friedrichshafen. Sie sind Verantwortlicher einer Baustelle im Raum Friedrichshafen, Ravensburg, Lindau, Wangen? Ihr Problem: Die fertig angelieferten Elemente wie Holz, Fertigteile, Maschinen etc. an seinen endgültigen Platz zu hieven. Dann konsultieren Sie doch einfach die Fa. WUNDEL Bodensee-Krane GmbH & Co. KG, Kressbronn. Nutzen Sie den Kranverleih, den das bei Friedrichshafen gelegene Unternehmen anbietet. Konkreter gesagt: Mieten Sie die Autokrane und Mobilbaukrane aus unserem modernen Fuhrpark. Die im Rahmen des Kranverleihs zu mietenden Geräte sind höchst flexibel, sicher, einfach und schnell mit unseren ausgebildeten Kranfahrern zu bedienen. Auf engstem Raum bewegen Sie damit sperrige und schwere Güter und setzen sie präzise und genau ab. Mit einem Gerät aus dem Kranverleih der Firma WUNDEL Bodensee-Krane GmbH & Co. KG lassen sich Ihre konkreten Vorstellungen sicher, termingetreu und zuverlässig umsetzen. In Friedrichshafen, Ravensburg, Lindau und anderswo. Die Kapazität der Kranflotte reicht von 30 to bis 140 to sowie Liebherr-Mobilbaukran MK 88. Kranverleih Wundel aus dem bei Friedrichshafen gelegenen Kressbronn am Bodensee ist ein zuverlässiger und innovativer Partner im Schwerlast-Bereich. Know-how, Fachwissen und unbedingte Kundenbezogenheit zeichnen das Spezialunternehmen aus, das flexibel und schnell auf Ihre Wünsche eingeht. Der Kranverleih hält auch für Ihr Schwerlast-Problem eine praxisgerechte Lösung bereit. Vom Schwerlast-Riesen bis zum flexiblen Lasten-Zwerg, wie zum Beispiel Minikran MC 405, steht für Ihren Bedarf unser Fuhrpark zur Verfügung. Lassen Sie sich beraten und fragen Ihren Bedarf bei uns an. Wir beraten Sie gerne.





www.wundel.de





http://www.wundel.de



WUNDEL Bodensee-Krane GmbH & Co. KG

WUNDEL Bodensee-Krane GmbH& Co. KG

