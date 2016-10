Hamburg tief im Süden - der Tabelle / mybet-Wette zur Frage, ob der HSV oder St. Pauli bald nicht mehr Letzter sind

(ots) - Der HSV Tabellenletzter in der ersten Bundesliga,

der FC St. Pauli Tabellenletzter in der zweiten Liga. Wenn die

Tabelle ein Land wäre, dann wäre Hamburg derzeit ihr südlichster

Punkt.



Ob das auch nach dem kommenden Spieltag so bleibt, darauf kann ab

sofort bei mybet (www.mybet.com) gewettet werden.



Die Wette lautet:



Wer ist nach dem nächsten Spieltag nicht mehr Tabellenletzter? Der

HSV (Quote 2.50), der FC St. Pauli (Quote 1.40), Keiner von Beiden

(Quote 2.00), Beide (Quote 5.00).



Also gehen die Buchmacher ja zumindest schon mal davon aus, dass

nach dem nächsten Spieltag nicht mehr beide Hamburger Clubs das

Tabellenende zieren.



Direkt zur Wette geht es unter folgendem Link:



http://ots.de/ALb8A



Über mybet



Mit über 1.000.000 Kunden und ca. 20.000 Wetten pro Tag gehört

mybet zu den führenden Wettportalen. mybet ist in Malta lizenziert

und seit 2002 am Markt.







Pressekontakt:

mybet Pressebüro Deutschland

c/o Gamblers First

Christian Prechtl

Am Fuchsberg 18A

21075 Hamburg, GERMANY

Tel. + 49 6221 72633 70

Mail: christian(at)gamblersfirst.com

Web: http://www.gamblersfirst.com



Original-Content von: mybet, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

mybet

Datum: 12.10.2016 - 09:52

Firma: mybet

Stadt: Hamburg





