ALDI SÜD geht mit einem eigenen Unternehmensblog online (FOTO)

(ots) -

Die Unternehmensgruppe ALDI SÜD weitet ihre

Social-Media-Aktivitäten aus. Ab sofort blickt ein Redaktionsteam,

bestehend aus Mitarbeitern, auf einem eigenen Unternehmensblog hinter

die Kulissen des Discounters. Unter blog.aldi-sued.de finden Leser

Beiträge zu den Themenkategorien Unternehmen, Verantwortung,

Filialen, Mitarbeiter und Produkte.



Ziel des Blogs ist es, in regelmäßigen Abständen

Hintergrundinformationen und interessante Einblicke in die Welt von

ALDI SÜD zu geben und den Discounter als offenes und transparentes

Unternehmen zu präsentieren. Eine integrierte Kommentarfunktion

fördert darüber hinaus den direkten Austausch mit der Öffentlichkeit.



"Hinter einem der größten Lebensmitteleinzelhändler Deutschlands

stecken die unterschiedlichsten Gesichter und Themen und damit

natürlich auch viele spannende Geschichten. Diese möchten wir gerne

in unserem Blog aufgreifen und erzählen", erklärt Kirsten Geß,

Director Communications bei ALDI SÜD. So nehmen die Autoren die Leser

mit in die eigene Kaffeerösterei von ALDI SÜD oder blicken in die

schnelllebige Kassier-Welt des Discounters. In Expertenbeiträgen

liefern unter anderem Fachleute aus dem Qualitätsmanagement und dem

Bereich Corporate Responsibility ausführliche Informationen rund um

aktuelle Projekte und das nachhaltige Engagement des Discounters. Der

Blog richtet sich damit an all jene, die gerne mehr über ALDI SÜD

erfahren möchten.







