Ruhpolding nimmt den BMW IBU Biathlon Weltcup ins Zielvisier

Damen Biathlon Weltcup Ruhpolding

(firmenpresse) - Biathlon zählt zu den beliebtesten Wintersportarten in Deutschland und Ruhpolding ist der Nabel dieser Sportart in der Bundesrepublik. Längst laufen die Vorbereitungen für den nächsten BMW IBU Biathlon Weltcup.

Die Gesamtweltcup-Titelverteidiger Martin Fourcade und Gabriela Soukalová werden ebenso erwartet wie die „Lokal-Matadoren“ Franziska Preuss, Franziska Hildebrand und Simon Schempp: beim BMW IBU Biathlon Weltcup (10.–15.01.17) in der Chiemgau Arena, zu dem jedes Jahr rund 65.000 Zuschauer pilgern. Ruhpolding im oberbayerischen Landkreis Traunstein ist die fünfte von zehn Weltcup-Stationen. Entsprechend spannend wird es, wer zur „Halbzeit“ die Nase vorn hat: Bei den Staffelbewerben (11.–12.01.17), in welchen die deutschen Sportler traditionell besonders stark sind, ebenso wie bei den spannenden Sprint- und Verfolger-Bewerben (13.–15.01.17). Die Chiemgau Arena am Zirmberg wird von den Sportlern und ihren Fans wegen der ausgezeichneten und fairen Stimmung geschätzt. Seit vergangenem Winter sind die Zuschauer durch ein neues Stadionkonzept näher dran am Geschehen und können die Atmosphäre noch unmittelbarer genießen. Ruhpolding ist ein Großkaliber in Sachen Biathlon und hat mit der Weltmeisterschaft 1979 den Biathlonsport sozusagen „für Deutschland erfunden“, ist bayerischer Olympiastützpunkt und DSV-Bundesleistungszentrum für Biathlon und Ski Nordisch.



Biathlon Weltcup (10.–15.01.17) – Chiemgau Arena Ruhpolding

11.01.17, 14.30 Uhr: Staffel Männer – 12.01.17, 14.30 Uhr: Staffel Frauen

13.01.17, 14.30 Uhr: Sprint Männer – 14.01.17, 14.30 Uhr: Sprint Frauen

15.01.17, 11.30 Uhr: Verfolgung Männer – 15.01.17, 14.45 Uhr: Verfolgung Frauen

Pauschale Biathlon

Angebot: 5/7 Nächte, 1 Generalkarte für alle Wettkämpfe (gültig für Strecke & Arena), Biathlon-Sammler-Pin – Preis p. P.: 7 Nächte ab 221 Euro, 5 Nächte ab 186 Euro



Tourist Info Ruhpolding

D-83324 Ruhpolding, Hauptstraße 60

Tel.: +49/(0)8663/8806-0, Fax: +49/(0)8663/8806-20

E-Mail: tourismus(at)ruhpolding.de

www.ruhpolding.de • www.biathlon-ruhpolding.de



PresseKontakt / Agentur:

Media Kommunikationsservice Ges.m.b.H.

PR-Agentur für Tourismus

A-5020 Salzburg, Bergstraße 11

Tel.: +43/(0)662/87 53 68-127

Fax: +43/(0)662/87 95 18-5

www.mk-salzburg.at

E-Mail: office(at)mk-salzburg.at



Kommentare zur Pressemitteilung