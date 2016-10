KNAMAO GmbH - Ein Unternehmen blüht auf: Neue Marken, neue Produkte, ein neues Design, eine neue Erfahrung!

Erlebe KNAMAO wie nie zuvor!

(firmenpresse) - Die KNAMAO GmbH wurde im Juli 2015 gegründet und vertreibt seit diesem Zeitpunkt erfolgreich Ausrüstung für Airsoft und Paintball. Dem Entschluss weiter in Richtung Paintball zu gehen, folgte eine Umgestaltung des Online Shops und die großflächige Erweiterung des Sortiments.

Durch die vielen Änderungen, Erweiterungen, Anpassungen und Optimierungen kann man nicht einfach mehr nur von einer Verbesserung des Onlineshops, für Airsoft- und Paintballbedarf reden, sondern muss das Ganze als ein neues Shop-System wahrnehmen.

Das Offensichtlichste zuerst: Das klare Design des Webshops besticht mit seiner neuen Aufmachung, der ausdrucksstarken Optik, der übersichtlichen Gestaltung und der intuitiven Bedienung.

Im Bereich Airsoft und Paintball wurde eine breite Auswahl von 42 Marken mit den wichtigsten Brands der Branche etabliert. Zu den neuen Herzstücken des Unternehmens gehören die bekannten Marken Bolt Airsoft, Colt, Heckler und Koch, MIL-TEC, ICS, DM Diffusion, DYE, Empire, Exalt, G. I. Sportz, Gen X Global, New Legion, Ninja, Planet Eclipse, Valken und Tippmann.

Neben den unzähligen Marken findet sich dementsprechend auch ein großes Angebot an neuen Artikeln im Shop. Mit über 350 weiteren Paintballartikeln hat die KNAMAO GmbH einen großen Schritt nach vorn getan, um sich den etablierten, größeren Unternehmen weiter zu nähern und um in nicht zu ferner Zukunft, auf gleicher Höhe zu sein.

Ein weiterer Vorstoß, des Online Shops KNAMAO, ist mit dem Verkauf von Markierern aus unterschiedlichen Preissegmenten im I. Quartal 2017 geplant.









Die KNAMAO GmbH wurde im Juli 2015 gegründet und vertreibt seit diesem Zeitpunkt erfolgreich Ausrüstung für Airsoft und Paintball.

KNAMAO GmbH

Otto-Schott-Straße 41, 07745 Jena

