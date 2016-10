CHK-SHIELD e.K. - Ihr Partner für Polizei-, Militär- und Behördenbedarf

Von Sortimentserweiterungen, Shop Design und der Verbreitung im Internet: CHK-SHIELD e.K.

(firmenpresse) - CHK-SHIELD e. K. ist ein in Jena ansässiges Unternehmen, das seit dem Jahr 2013 stetig weiterwächst und immer wieder sein Produktsortiment für den Militär, Polizei, Behörden- und Outdoorbereich ausbaut. Ein Anstieg von 3.000 auf 3.500 Artikeln in diesem Jahr ist nur ein Weg von vielen, um den wachsenden Erfolg von CHK-SHIELD e. K. aufzuzeigen.

Im Laufe des Jahres 2016 wurde das Artikelsortiment in Breite als auch Tiefe weiter ausgebaut. Zu den unzähligen, bisherigen etablierten Marken haben sich zwei Neue in unserem Angebot eingereiht: IMI Defense und Team Wendy, deren Produktpalette nun fast vollständig in unserem Sortiment zu finden ist.

Von Team Wendy wurde der EXFIL Helm mit zahlreichem Erweiterungsmöglichkeiten in unserem Sortiment aufgenommen. IMI Defense stellt hochwertige Holster und Zubehör für viele gängige Waffentypen her.

Team Wendy ist eine Firma, gegründet zur Erinnerung an die eigene Tochter, die an den Folgen einer erlittenen Kopfverletzung starb. Daher hat sich Unternehmen auf die Produktion von Helmen spezialisiert. Die Firma möchte das selbsterfahrene Leid anderen Familien ersparen.

IMI Defense ist ein Unternehmen mit Sitz in Israel, dass sich zum Ziel gesetzt hat, die qualitativ höchsten, ergonomisch besten und innovativsten Produkte im Militär- und Polizeisektor herzustellen.

Der Online Shop von CHK-SHIELD e. K. erstrahlt seit dem 17. August 2016 in neuem Glanz, da eine komplette Überarbeitung stattgefunden hat. Die Übersichtlichkeit und Handhabung sind für die Kunden optimiert worden. Auch die neuen Zahlungsweisen KLARNA Rechnungs- und Ratenkauf sowie Amazon Payment wurden hinzugefügt, um jeder Person die individuell beste Einkaufsmöglichkeit bieten zu können.

Um eine größere Transparenz des Angebotes für die Kunden zu ermöglichen, können unsere Militär- und Outdoor-Produkte jetzt auch auf billiger.de verglichen werden.









Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.chk-shield.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

CHK-SHIELD e. K. ist ein in Jena ansässiges Unternehmen, das seit dem Jahr 2013 stetig weiterwächst und immer wieder sein Produktsortiment für den Militär, Polizei, Behörden- und Outdoorbereich ausbaut.

Sie können diese Pressemitteilung - auch in geänderter oder gekürzter Form - mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.



Dies ist eine Pressemitteilung von

CHK-SHIELD e.K.

Leseranfragen:

Otto-Schott-Str. 41, 07745 Jena

PresseKontakt / Agentur:





Datum: 12.10.2016 - 10:30

Sprache: Deutsch

News-ID 1411182

Anzahl Zeichen: 2024

Kontakt-Informationen:

Firma: CHK-SHIELD e.K.

Ansprechpartner: Christian Knauf

Stadt: Jena

Telefon: 036415278667



Meldungsart:

Anmerkungen:



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung

Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.