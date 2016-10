Er hat eben das heiße Herz - packende Hommage an den Verleger und Filmunternehmer Karl Wolffsohn

Ulrich Döge legt mit seiner Biografie "Er hat eben das heiße Herz" eine packende Biografie über das Leben und Wirken von Karl Wolffsohn vor.

"Er hat eben das heiße Herz" von Ulrich Döge

(firmenpresse) - Geboren 1881, erlernte Karl Wolffsohn im väterlichen Betrieb und Ullstein Verlag das Druckerhandwerk. 1910 übernahm er in Berlin erst den Druck, dann den Verlag der später zweitgrößten deutschen Filmfachzeitung "Lichtbildbühne". Für die im Entstehen begriffene Filmwissenschaft stellte Wolffsohn ein stetig erweitertes Sortiment an Fachbüchern und seine international einzigartige Fachbibliothek bereit. Unterstützt vom Minderheitsgesellschafter Ullstein, pachtete er außerdem Kinos in Essen, Berlin, Köln und Düsseldorf, zudem ein Varieté in Dortmund. Doch die Nationalsozialisten zwangen ihn, sich umgehend von fast allen Unternehmen zu trennen. Sein Kino als Teil der Berliner Gartenstadt Atlantic konnte Wolffsohn zunächst weiterbetreiben. Angeklagt, sich an deren überfälliger "Arisierung" bereichert zu haben, hielt ihn die Gestapo sechs Monate gefangen. 1939 flüchtete er mit Ehefrau Recha nach Palästina. Wegen zahlreicher Rückerstattungsprozesse kehrte das Ehepaar ein Jahrzehnt später nach Deutschland zurück. Karl Wolffsohn starb 1957 in Berlin.



Karl Wolffsohn war ein Förderer der Film- und Varietékultur in der Weimarer Republik. Trotz dieser Verdienste wurde sein Wirken bislang noch nicht ausreichend gewürdigt. Ein Manko, das Ulrich Döge in seinem Buch zu beheben sucht. Sein Buch umfasst neben einer Biografie des Verlegers und Kinobetreibers auch Portraits ausgewählter Firmen seines Konzerns. Döge schildert, wie sich der jüdische Deutsche seiner Enteignung und Vertreibung durch die Nationalsozialisten letztlich vergeblich widersetzte. Erstmals ausgewertete Archivunterlagen veranschaulichen seinen Kampf um Wiedergutmachung in der Nachkriegszeit. Leser erhalten durch Döges Werk einen Einblick in das Leben des Filmemachers und Förderers, der einen wichtigen Einfluß auf die deutsche Filmgeschichte hatte. Die Beschreibung des Lebens von Karl Wolffsohn in "Er hat eben das heiße Herz" offenbart zudem Einsichten in das jüdische Leben dieser Zeit und zeigt in einer fesselnden Hommage an den Menschen Wolffsohn, wie dieser sich den Gräuel und Missetaten durch seine Kunst zu widersetzen suchte.





"Er hat eben das heiße Herz" von Ulrich Döge ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-7345-5310-3 zu bestellen. Der tredition Verlag hat es sich zum wichtigsten Ziel gesetzt, jungen und unbekannten Autoren die Veröffentlichung eigener Bücher zu ermöglichen, aber auch Verlagen und Verlegern eine Kooperation anzubieten. tredition veröffentlicht Bücher in allen Medientypen, vertreibt im gesamten Buchhandel und vermarktet Bücher seit Oktober 2012 auch aktiv.



Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. Das moderne Verlagskonzept von tredition verbindet die Freiheiten des Self-Publishings mit aktiver Vermarktung sowie Service- und Produktqualität eines Verlages.



tredition GmbH

Grindelallee 188, 20144 Hamburg

