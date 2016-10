Ökologisch Bauen: Ziegel mit Holzkern

Mauerziegel mit integrierter Dämmstoff-Füllung aus natürlichen Holzfasern für ein wohngesundes Eigenheim

Noch enger verbunden als bei diesem Einfamilienhaus sind die Baustoffe Ziegel und Holz im neuen Maue

(firmenpresse) - Schickes Landhaus oder funktionaler Bungalow: Mehr als 80 Prozent der deutschen Bürger möchten nah an der Natur leben. Dabei gefällt es vielen, wenn das Eigenheim selbst besonders ökologische Qualitäten aufweist. Der massive Mauerziegel "Unipor W07 Silvacor" erfüllt die Wohnträume umweltbewusster Bauherren: Mit seinem Dämmstoff-Kern aus natürlichen Holzfasern erweist er sich als besonders umweltfreundlich und nachhaltig. "Unser erster Mauerziegel mit Holzfaser-Kern erreicht einen hohen Schall- und Wärmeschutz", erklärt Thomas Bader, Inhaber der Ziegelwerke Leipfinger Bader. "Da es sich hier um einen nachwachsenden Rohstoff handelt, werden natürliche Ressourcen geschont."



Für Bauherren spielen Umweltaspekte bei der Baustoffwahl eine immer wichtigere Rolle. Ein Meilenstein des umweltbewussten Bauens ist die neue Mauerziegel-Gattung "Unipor Silvacor". Sie kombiniert die natürlich hergestellten Produkte Holz und Ziegel auf bisher einzigartige Weise: Feine Fasern aus sortenreinem Nadelholz wirken hier - direkt in den Ziegel integriert - als hochleistungsfähige Wärmedämmung. Der erste Mauerziegel dieser Art ist nun bei den Ziegelwerken Leipfinger Bader (Vatersdorf) erhältlich. "Als energieeffizienter, wohngesunder und nachhaltiger Mauerziegel ist der ?Unipor W07 Silvacor' unser Flaggschiff für ökologische Bauprojekte", erklärt Thomas Bader, Inhaber der Ziegelwerke.



Einhundert Prozent Natur



Seine umweltverträglichen Eigenschaften spielt der "Unipor W07 Silvacor" in mehrfacher Hinsicht aus. Mit der Verwendung eines nachwachsenden Rohstoffes werden natürliche Ressourcen geschont. Da Kohlenstoffdioxid in den Holzfasern dauerhaft gebunden ist, überzeugt der Ziegel auch mit einer hervorragenden CO2-Bilanz. Zudem ist der Dämmstoff vollständig recyclingfähig. Bestehend aus reinen Naturmaterialien garantiert er ein wohngesundes Raumklima, wobei das Mauerwerk wie eine natürliche Klimaanlage funktioniert: Tagsüber speichert es Wärme, die es in den kühleren Nachtstunden wieder abgibt. Im Sommer sorgt der Speichereffekt für kühlere Räume. Wirkt Feuchtigkeit auf das Mauerwerk ein, trocknet es zudem leicht wieder aus. Auch in bautechnischer Hinsicht scheut der "Unipor W07 Silvacor" keinen Vergleich: Beim Wärmeschutz erreicht er Werte, die das Bauen nach KfW-Effizienzhaus-Standard 40 ermöglichen. Zugleich garantiert er einen hohen Schallschutz. Für den Bau von Einfamilien-, Reihen- und Doppelhäusern eignet er sich daher besonders gut. Damit steht dem Traum vom "grünen Eigenheim" nichts mehr im Weg.





Weitere Informationen zum neuen Öko-Mauerziegel "Unipor W07 Silvacor" erhalten Bauherren unter www.silvacor-ziegel.de.







http://www.leipfinger-bader.de



Über Leipfinger-Bader



Die Ziegelwerke Leipfinger Bader aus Vatersdorf sind das führende Familienunternehmen unter den Mauerziegel-Herstellern in Süddeutschland. In der Region steht das inzwischen in fünfter Generation von Thomas Bader geführte Unternehmen für sichere Arbeitsplätze, technische Kompetenz und hohe Qualität. Leipfinger-Bader baut auf diese Tradition - gleichermaßen aber auch auf die konsequente Weiterentwicklung ihrer hochwärme- und schalldämmenden Wandbaustoffe.



Pro Jahr produzieren die beiden Werke in Vatersdorf und Puttenhausen mit insgesamt etwa 100 Mitarbeitern rund 150 Millionen Ziegel-Normalformat-Einheiten: Das entspricht etwa 220.000 Tonnen Ziegeln für 4.000 Wohneinheiten. Die Mauerziegel aus dem Hause Leipfinger Bader werden aus natürlichen Rohstoffen - Ton, Lehm, Naturgestein und Wasser - hergestellt und sind daher ökologisch unbedenklich. Auch bei der Produktion legen die Ziegelwerke großen Wert auf Nachhaltigkeit und Umweltverträglichkeit. Stillgelegte Lehmgruben werden renaturiert und bieten so vielen Tierarten neuen Lebensraum.



Leipfinger Bader ist ein Mitgliedsunternehmen der "Unipor-Ziegel-Gruppe", die im Jahr 1976 gegründet wurde. Unipor ist heute ein bundesweit bekannter Markenname und steht für sichere und innovative Produktentwicklungen des Qualitätsbaustoffes Mauerziegel.



Ziegelwerke Leipfinger Bader KG

Manforter Straße 133, 51373 Leverkusen

