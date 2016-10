Kostenloses Whitepaper INTEGRATED FINANCIAL PLANNING mit TAGETIK

Sehen Sie, wie Sie mit TAGETIK eine über die Bereiche Erfolgsplanung, Finanzplanung und Bilanzplanung integrierte Corporate Performance Lösung umsetzen können!

Planungsmaske

(firmenpresse) - Mit TAGETIK eine Lösung für die integrierte Unternehmenssteuerung implementieren!

TAGETIK ist eine der mächtigsten Lösungen für das Corporate Performance Management. Mit TAGETIK können Sie Detailplanungen (Vertrieb-, Personal-, Investitions-, Finanzierungs- und Projektplanung) workflowgestützt in Ihr CPM-System integrieren und darüber hinaus sowohl externen Berichtsanforderungen, als auch internen Informationsbedürfnissen gerecht werden.

Folglich wird es möglich, eine Vielzahl an Details zu berücksichtigen und trotzdem nicht den Überblick über das Gesamte zu verlieren.



Um Ihnen einen effektiven und effizienten Einführungsprozess in TAGETIK zu ermöglichen, haben wir von consultnetwork für Sie ein Implementierungstemplate namens FAST START INTEGRATED FINANCIAL PLANNING entwickelt. FAST START INTEGRATED FINANCIAL PLANNING stellt ein vollständig vorparametrisiertes Planungsmodell dar. In diesem Modell sind die wichtigsten Teilbereiche bereits integriert (von Detailplänen bis hinzu Finanzplanung und Bilanzplanung). Somit wird die Voraussetzung geschaffen, dass Sie TAGETIK schnell und effizient in Ihr Unternehmen einführen können. Besteht Bedarf, können weitere individuelle Parametrisierungs- und Anpassungsmöglichkeiten von TAGETIK verwendet werden.



Aufgrund der vielseitigen Einsatzmöglichkeiten, die TAGETIK mit sich bringt, sind Sie für zukünftige Aufgabenstellungen vorbereitet! Die Komplexität des Tools stellt dank der Entwicklung unseres Implementierungstemplates FAST START INTEGRATED FINANCIAL PLANNING keine Hürde mehr für Sie dar!



Viele weitere wissenswerte Informationen über TAGETIK und unserem Implementierungstemplate FAST START INTEGRATED FINANCIAL PLANNING finden Sie in unserem kostenlosen Whitepaper und auf unserer Homepage: www.controlling-strategy.com.







Sie können diese Pressemitteilung - auch in geänderter oder gekürzter Form - mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden."



consultnetwork beschäftigt sich seit über 10 Jahren mit dem Thema Unternehmenssteuerung. Unsere Trainer und Berater können auf Erfahrungen aus über 100 Controlling-Einführungsprojekten in Österreich, Deutschland, der Schweiz und in Slowenien zurückgreifen.



Wir verbinden Controllingberatung mit hochwertigen Softwarelösungen für das Controlling und unterstützen Sie bei der Mitarbeiterentwicklung im Fachbereich Controlling! Neben unseren Beratungsleistungen bieten wir unseren Kunden auch Services und Dienstleistungen rund um das Thema Controlling an. Zielsetzung ist es Unternehmen, die einen personellen Engpass im Controlling haben oder sich für das Outsourcing des Controllings entscheiden, optimal zu unterstützen!



Durch unser Leistungsspektrum ist es uns möglich, unsere Kunden von der Entwicklung eines ganzheitlichen Controllingkonzeptes bis hin zur Umsetzung der Konzepte und deren Verwendung im betrieblichen Alltag zu unterstützen und auch entsprechende Ergebnisverantwortung in den Entwicklungsprojekten zu übernehmen.

Es würde uns freuen, auch Sie bei der Entwicklung Ihres Controllings begleiten zu dürfen!



Sie können diese Pressemitteilung - auch in geänderter oder gekürzter Form - mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.



Datum: 12.10.2016 - 11:40

Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.