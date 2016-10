Druck-Experte Herbert Tillmann erklärt den Erfolg von Briefhüllen und Versandverpackungen aus Recyclingpapier

(firmenpresse) - In seinem neuesten Blogbeitrag erklärt Herbert Tillmann, Spezialist für Briefhüllen und Versandverpackungen und Inhaber der Druckerei Tillmann Druck GmbH, den unaufhaltsamen Erfolg von Briefhüllen und Versandverpackungen aus Recyclingpapier.



Gab es früher im Bereich des Verbrauchs von Briefhüllen und Versandverpackung so gut wie keine nachhaltige Bewirtschaftung, so hat sich das in den letzten Jahren erfreulicherweise stark geändert.



Heute stehen dem Nutzer eine Vielzahl von Produkten zu Verfügung, die nach ökologischen Richtlinien produziert werden.



Selbst im privaten Bereich, wo immer Wert auf hochwertiges Briefpapier und entsprechende Briefumschläge gelegt wurde, hat sich dieser Gedanke durchgesetzt. Das Vorurteil, Briefhüllen und Versandverpackung sind immer grau oder braun, ist längst widerlegt. Heute gibt es diese umweltschonenden Briefhüllen und Versandverpackungen auch in Weiß.



Vorreiter in Sachen umweltschonenden Verbrauchsmaterial, ist die öffentliche Hand. Sämtliche Staatlichen Stellen, Behörden und Institutionen sin heute angehalten, überall, wo es wirtschaftlich sinnvoll und technisch möglich ist, Recycling-Papiere zu nutzen. Wichtigstes Label ist hier der "Blaue Engel"



Deshalb kommen z. B. für die Städte und Gemeinden nur Lieferanten in Betracht, die Papier, Briefhüllen und Versandverpackungen aus Recycling-Papier anbieten.



Druckereien wie Tillmann Druck nehmen hier durch die Mitgliedschaft bei "Climate Partner", durch die "FSC®-Zertifizierung" und die "IHK-Präqualifizierung" im öffentlichen Auftragswesen eine Vorreiterrolle ein.



Die Offsetdruckerei und Lohndruckerei Tillmann Druck GmbH ist seit 30 Jahren Spezialist für Briefhüllen und Versandverpackungen. Das erfahrene Team um Herbert Tillmann bietet seinen Kunden nicht nur eine große Auswahl an unterschiedlichen, bedruckbaren Briefumschlägen, Kartontaschen, Versandtaschen, Faltentaschen und Co., sondern auch höchst individuelle und auf den einzelnen Kunden zugeschnittene Druck- und Versandlösungen für einen nachhaltigen Erfolg bei der Kommunikation mit Kunden und Geschäftspartnern.

