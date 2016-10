HepcoMotion stellt auf der FMB 2016 aus

Führungssystem-Lösungen für unterschiedlichste Anforderungen

Die britische Firma HepcoMotion wird vom 9. bis zum 11. November auf der FMB vertreten sein

(firmenpresse) - Automatisierung ist das zentrale Thema bei der FMB, der Zuliefermesse für den Maschinenbau, die vom 9. bis 11. November 2016 im Messezentrum Bad Salzuflen stattfindet. Linearführungssysteme sind wesentlicher Bestandteil der Automatisierung, da sie zur Umsetzung der für den Automatisierungsvorgang notwendigen Bewegungen eingesetzt werden. Als ausgewiesener Experte im Segment der Linearführungen gilt das britische Unternehmen HepcoMotion. Es wird den Messebesuchern am Stand Nr. B4 in Halle 20 sein breites Produktsortiment präsentieren.



Zwei Marktführer bündeln Synergien



Unter den auf dem Messestand ausgestellten Kernprodukten befindet sich das viel beachtete HepcoMotion-Führungssystem für das Beckhoff XTS (eXtended Transport System). Diese Lösung verwendet HepcoMotions PRT2- und 1-Trak Führungs-systeme mit Beckhoffs linearem XTS-Transportsystem und ist vor allem für anspruchsvollere XTS-Anwendungen mit besonders komplexen Bewegungsprofilen und hohen Anforderungen an die Langlebigkeit geeignet. Die Kombination zweier fortschrittlicher Technologien der Marktführer Beckhoff und HepcoMotion bietet Anwendern eine robuste, hochproduktive und flexible Lösung, die althergebrachte Herstellungsprozesse in vielen Fertigungsstätten infrage stellen wird. Das System kann für unterschiedliche Anwendungen eingesetzt werden, so zum Beispiel für einen Linienverteiler mit variabler Geschwindigkeit, der willkürlich positionierte Produkte auf verschiedene Spuren abführt, oder ein beidseitiges System für eine Kompakt-anwendung mit multiplen Bewegungsprofilen.



HepcoMotions angetriebenes Ovalsystem DTS2 für Anwendungen im Lebensmittel- oder Verpackungsbereich mit hoher Positioniergenauigkeit und anspruchsvollem Arbeitszyklus ist ebenfalls in Bad Salzuflen zu sehen. Das DTS2-System kommt häufig bei der Hochgeschwindigkeitsautomatisierung von Montagevorgängen zum Einsatz und wird von zahlreichen Branchen geschätzt, unter anderem von der Verpackungs-, Automobil-, Elektronik- und Pharmaindustrie.





Geschwindigkeiten von bis zu 8 m/sec



Außerdem wird HepcoMotion sein Kernprodukt GV3 zeigen. GV3 wurde für ein breites Spektrum an Automatisierungs- und Linearanwendungen entwickelt und ist für den Einsatz in unterschiedlichen Bedingungen geeignet – vom Reinraum bis hin zu rauen Umgebungen. GV3 eignet sich insbesondere für hochpräzise Anwendungen in Medizin und Wissenschaft sowie bei allen Anwendungen mit hohem Anspruch an Genauigkeiten. Als eines der geräuschärmsten Linearsysteme auf dem Markt ermöglicht GV3 Geschwindigkeiten von bis zu acht Metern pro Sekunde.



Besucher können auch das innovative 1-Trak-System begutachten, das Designern bei der Entwicklung zweidimensionaler Schienensysteme viel Freiheit lässt. Es ist für begrenzte Platzverhältnisse wie geschaffen, da raumsparende Kurven mit engem Radius möglich sind und das System passend zu bereits bestehenden Maschinen maßangefertigt werden kann. Mit 1-Trak werden Konstruktionen möglich, die bislang als nicht machbar oder zu teuer abgetan worden waren.





HepcoMotion ist ein international tätiges Familienunternehmen, das weltweit Lösungen für die Automatisierungstechnik im Bereich der linearen Bewegungstechnik bietet. Im Jahr 1969 entwickelte das britische Unternehmen mit Hauptsitz in Tiverton die V-Führungstechnologie, die seitdem stetig verbessert wird. Beliefert werden Branchen wie Verpackungsindustrie, Handhabungstechnik, Lebensmittelindustrie, Automobilindustrie, Film- und Fernsehindustrie oder Druckindustrie. Neben einer großen Auswahl an linearen, kreisförmigen, Schwerlast- und XYZ-Systemen bietet HepcoMotion auch angetriebene Lineareinheiten und Automatisierungslösungen. Durch Niederlassungen und Vertragshändler in 41 Ländern besteht ein globales Netzwerk an qualifizierten Beratungsingenieuren. Weltweit sind für HepcoMotion 350 Mitarbeiter tätig, in Deutschland sind es 21.



Weitere Informationen finden Sie auf www.hepcomotion.com



HepcoMotion ist Aussteller auf der FMB 2016 in Bad Salzuflen

Halle 20, Stand B4

