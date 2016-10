Weiße Hochzeit: Wintertraum für Paare, die hoch hinaus wollen

Wunderschöne Terrasse im Winter

(firmenpresse) - Wenn Oberlech am Arlberg vom frischen Pulverschnee in prachtvolles Weiß getaucht wird, kann die Kulisse für ein unvergessliches Hochzeitsfest nicht romantischer sein. Autos gibt es in dem auf über 1.700 Meter Höhe gelegenen Ort im Winter keine. Die Berggipfel werden zu „Trauzeugen“, die Stille der Natur verleiht dem bedeutungsvollen „Ja, ich will“ seinen Nachdruck. Eine exklusive Location finden (Winter)hochzeiten am Arlberg im Hotel Goldener Berg****s. Ein Sektempfang auf der Sonnenterrasse mit einem atemberaubenden Panorama trifft mitten ins Herz. In dem traditionsreichen Hotel in der Bergwelt steht Brautpaaren ein professionelles Team zur Seite, das alles daran setzt, den Hochzeitstag zum „schönsten Tag im Leben“ zu machen. In vier Gourmetrestaurants wird die Hochzeitsgesellschaft kulinarisch auf höchstem Niveau verwöhnt. Das Panoramarestaurant eignet sich besonders für Hochzeitsfeiern im großen Stil und bietet Platz für 150 Personen auf zwei Ebenen. Das über 100 Jahre alte Johannesstübli ist ideal für bis zu 40 Personen. Seit über 500 Jahren thront der „Alte Goldene Berg“ neben dem Hotel am Fuße der Berge. Dieses original Walser Bauernhaus wurde von der Familie Pfefferkorn liebevoll restauriert und zu einem Restaurant ganz in Holz mit 120 Sitzplätzen ausgebaut. Im exquisiten Weinkeller lagern 1.200 Weine – die richtigen Tropfen für jede Gelegenheit. 40 Zimmer und Suiten stehen für das Brautpaar und seine Gäste zur Verfügung. Materialien und Gestaltungselemente aus der Arlbergregion treffen in den schönen Wohnoasen auf modernes Design und höchsten Komfort. Das Alpin SPA ist der beste Platz, um sich vor und nach dem „großen Tag“ ausführlich zu entspannen und verwöhnen zu lassen. In der Höhenluft der Berge scheinen Brautpaare dem siebten Himmel ein Stück näher. In dem Naturidyll ist die Welt noch in Ordnung – die beste Voraussetzung für ein unbeschwertes Hochzeitsfest. Ein Ausblick auf den Sommer: Die Berghänge rund um das Hotel Goldener Berg verwandeln sich in ein buntes Blütenmeer. Trauungen und Feste im Freien werden vom Duft der Alpenkräuter und Wiesenblumen begleitet.





Hotel Goldener Berg

Pfefferkorn Gesellschaft mbH & Co

Oberlech 117

A-6764 Oberlech am Arlberg

Tel.: +43 (0)5583/22050

Fax: +43 (0)5583/2505-13

E-Mail: happy(at)goldenerberg.at

www.goldenerberg.at



Media Kommunikationsservice Ges.m.b.H.

PR-Agentur für Tourismus

A-5020 Salzburg, Bergstraße 11

Tel.: +43/(0)662/87 53 68-127

Fax: +43/(0)662/87 95 18-5

www.mk-salzburg.at

E-Mail: office(at)mk-salzburg.at



