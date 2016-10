Urlaub mit Hund am Arlberg: Das Hotel „Goldener Berg“ hat einen besonderen „Draht“ zu Tieren

Hund Meggy mit Frau Daniela Pfefferkorn

(firmenpresse) - Für Menschen, die mit Hund reisen, ist das Hotel Goldener Berg****s in Oberlech ein besonderer Ort. Daniela Pfefferkorn, die Gastgeberin in dem exklusiven Haus an den Pisten des Arlbergs, ist nicht nur eine leidenschaftliche Hundeliebhaberin. Sie beschäftigt sich seit langem intensiv mit Tiertelepathie. Die Liebe zur Natur prägt seit jeher das Leben der Hotelière. Dies hat sie für die Kommunikation mit Tieren geöffnet. Daniela Pfefferkorn ist eine inspirierende Persönlichkeit. Als Tierenergetikern, Lebenscoach und Humanenergetikern unterstützt sie Menschen auf der Suche nach Gesundheit und Wohlbefinden. Dass ihre langjährigen Erfahrungen in diesen Bereichen auch auf das Konzept des Hotels Goldener Berg Einfluss nehmen, versteht sich fast von selbst. Hundebesitzer können sich im Goldenen Berg entspannen. Vor der Haustür finden ihre vierbeinigen Lieblinge Platz zum Toben und Spielen. Die Zimmer sind mit Holzböden hunde- und reinigungsfreundlich eingerichtet. Hundedecke und Fressnapf stehen bereit. Muss ein Hund spezielle Diät halten oder wird frisches Fleisch gewünscht, so können alle Leckerbissen in der Küche ganz einfach organisiert werden. Die Umgebung des Hotels Goldener Berg ist ein Paradies für ausgiebige Spaziergänge und Winterwanderungen. Herrchen und Frauchen lassen sich im autofreien, verschneiten Naturparadies auf 1.706 Metern Höhe in einem der größten und exklusivsten Wintersportgebiete der Alpen verwöhnen (dank vier neuer Bergbahnen entsteht zum Start der Wintersaison 2016/17 am Arlberg Österreichs größtes zusammenhängendes Skigebiet). Beim Langlaufen und Skitouren-Gehen, beim Rodeln und Schneeschuhwandern oder ganz romantisch mit dem Pferdeschlitten erleben Freunde weißer Berge die gesamte Bandbreite des Winters. Im Alpin SPA erholen sich Körper und Seele mit der Wirkkraft der Natur. In vier Gourmetrestaurants speisen Feinschmecker auf höchstem Niveau. Meg ist der Haushund im Goldenen Berg an der Seite von „Hundeflüsterin“ Daniela Pfefferkorn.



2.081 Zeichen



Abdruck honorarfrei,

Belegexemplar erbeten!







Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.goldenerberg.at



Dies ist eine Pressemitteilung von

mk Salzburg

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:Leseranfragen:

Hotel Goldener Berg

Pfefferkorn Gesellschaft mbH & Co

Oberlech 117

A-6764 Oberlech am Arlberg

Tel.: +43 (0)5583/22050

Fax: +43 (0)5583/2505-13

E-Mail: happy(at)goldenerberg.at

www.goldenerberg.at



PresseKontakt / Agentur:

Media Kommunikationsservice Ges.m.b.H.

PR-Agentur für Tourismus

A-5020 Salzburg, Bergstraße 11

Tel.: +43/(0)662/87 53 68-127

Fax: +43/(0)662/87 95 18-5

www.mk-salzburg.at

E-Mail: office(at)mk-salzburg.at



Datum: 12.10.2016 - 12:05

Sprache: Deutsch

News-ID 1411314

Anzahl Zeichen: 2084

Kontakt-Informationen:

Firma: mk Salzburg



Meldungsart: Unternehmensinformation

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 12.10.2016



Diese Pressemitteilung wurde bisher 96 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung