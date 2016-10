DEHNshield ZP Basic für den Schutz Ihrer Werte

Überspannungsschutz ist seit dem 1. Oktober 2016 Plicht und DEHN hat die Produkte und Lösungen zum Schutz Ihres Zuhauses.Vertrauen Sie auf mehr als 50 Jahre Erfahrung im Überspannungsschutz.

DEHNshield ZP Basic schützt Ihre Werte

(firmenpresse) - Bei der Errichtung von Wohn- oder Zweckbauten ist ab 1. Oktober 2016 entsprechend der neuen Normen DIN VDE 0100-443 und DIN VDE 0100-534 der Überspannungsschutz Pflicht. So sollen transiente Überspannungen infolge atmosphärischer Einflüsse, die über das Stromversorgungsnetz in das Gebäude übertragen werden, so nah wie nur möglich am Hausanschluss begrenzt und deren Energie abgeleitet werden. Zum Schutz der zunehmend Verbreitung findenden elektronischen Haushaltszähler (eHZ), ist die Errichtung der ersten Stufe des Überspannungsschutzes in Energieflussrichtung vor dem Zähler angeraten. Dies ist einfach und zeitsparend mit dem neuen Schutzgerät DEHNshield ZP Basic möglich. Ohne die Benutzung von Werkzeug ist er direkt auf das 40 mm-Sammelschienensystem im unteren Anschlussraum des Zählerplatzes aufrastbar. Schaffen Sie mit dem DEHNshield ZP Basic ein mehr an Sicherheit, Platz im Nachzählerbereich und damit Raum für künftige Anforderungen.



Die Funktionskontrolle des Ableiters erfolgt mittels einer Leuchtanzeige, die durch einen Taster aktiviert wird. Sowohl durch diese Art der Funktionskontrolle als auch durch den Aufbau als reiner Funkenstrecken-Ableiter ist der Kombi-Ableiter DEHNshield ZP Basic leckstrom- und betriebsstromfrei. Die Verwendung dieser Funkenstrecken-Technologie ermöglicht auch bei kleinen Sicherungen im Hausanschlusskasten (HAK) die erforderliche Folgestrom-Ausschaltselektivität. Unerwünschte Versorgungsunter-brechungen durch ein Auslösen der Hausanschlusssicherungen werden somit vermieden. Die Auslegung der Geräteparameter sowie das gesamte Gerätekonzept erfüllt lückenlos die Anforderungen der VDN-Richtlinie für den Einsatz von Überspannungsschutzgeräten in Hauptstrom-Versorgungssystemen und natürlich die Anforderungen entsprechend der neuen DIN VDE 0100-443 und -534.





Diese platzsparende und anwendungsoptimierte Gerätefamilie hat ein Ableitver-mögen von 7,5 kA (10/350 µs) und 20 kA (8/20 µs) pro Pol und bietet Vorteile, die nur auf Funkenstrecken basierende Typ 1 Ableiter haben. Dies ist z. B. die bekannte "Wellenbrecherfunktion", welche nur eine Funkenstrecke mit ihrer spannungsschal-tenden Charakteristik besitzt. Hierbei wird die Blitzenergie derart reduziert, dass nachfolgende Schutzstufen oder auch Endgeräte in der Lage sind, diese zu beherrschen. Als Kombi-Ableiter übernimmt der DEHNshield ZP Basic den Blitzschutz-potentialausgleich und den sogar zu Endgeräten koordinierten Überspannungsschutz in nur einer Ableiterstufe. Dies grenzt den DEHNshield ZP Basic deutlich zu den auf dem Markt verfügbaren Varistorableitern in dieser Anwendungs- und Leistungsklasse ab. Seine betriebsstromfreie Funktions-/Defektanzeige für jeden Schutzpfad gibt sofort Auskunft über die Betriebsbereitschaft des Ableiters. Die Auswahl der DEHNshield ZP-Geräte ist sehr einfach über die Netzform der vorhandenen Niederspannungsver-braucheranlage in Verbindung mit der Gerätetypbezeichnung zu treffen und durch die Installation auf das 40 mm Sammelschienensystems ist die Montage sehr einfach und zeitsparend im Vergleich zu Hutschienen SPDs. Durch den Einsatz dieses leistungsfähigen, kompakten Kombi-Ableiters kann dem Endkunden eine überzeugende Lösung zu einem fairen Preis-/Leistungsverhältnis angeboten werden. Eine Lösung, die den Endkunden als auch den Elektrofachmann zufrieden stellt.









