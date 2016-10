Neueröffnungen: Der Osten hinkt deutlich hinterher / Aktuelle Analyse zeigt schockierende Unterschiede zwischen Ost und West (FOTO)

Seit mehr als einem viertel Jahrhundert ist Deutschland wieder

vereint. Betrachtet man jedoch die Neueröffnungen im Einzelhandel

ergibt sich ein extremes Bild. Die neuen Bundesländer liegen weit

abgehängt hinter dem Westen zurück. Das ergab eine aktuelle Analyse

unter mehr als 10.000 Neueröffnungen des Internetportals

www.oeffnungszeitenbuch.de



Mit 137 Neueröffnungen je 1 Mio. Einwohner liegt Westdeutschland

im Schnitt mehr als 25 Prozent vor den neuen Bundesländern (108

Eröffnungen). Spitzenplätze belegen NRW (151), Hessen (146) und

Bremen (160). In den neuen Bundesländern ist Berlin der einzige

Lichtblick. Alle anderen Bundesländer liegen weit abgeschlagen

zurück. Die rote Laterne trägt in diesem Jahr Brandenburg mit nur 85

Eröffnungen je 1 Mio. Einwohner.



"Berlin ist als Startup-Magnet leider der einzige Lichtblick für

den Osten Deutschlands. Alle übrigen neuen Bundesländer sollten

dringend mehr Anreize für die Ansiedlung neuer Unternehmen bieten",

so Dominik Jaworski, Geschäftsführer des Internetportals

ÖffnungszeitenBuch (http://www.oeffnungszeitenbuch.de).



Ausgewertet wurden insgesamt über 10.000 Neueröffnungen aus 12

verschiedenen Branchen, darunter Einzelhandel, Gastronomie,

Dienstleistungen und Kindergärten. Auch Wiedereröffnungen bestehender

Geschäfte wurden berücksichtigt. Alle ausgewerteten Neueröffnungen

finden bzw. fanden in 2016 statt. Als Datengrundlage dienten Neu- und

Wiedereröffnungen, die in 2016 über das Internetportal gemeldet

wurden.



