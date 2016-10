Frederike spinnt - jetzt auch als Hörbuch

Der beliebte Familienroman über die Abenteuer mit dem Kaninchen Black Beauty ist nun auch als Hörbuch erhältlich

(firmenpresse) - Der lustige Familienroman „Frederike spinnt – eine Kaninchengeschichte XL“ von Cristine Keidel ist nun auch als Hörbuch erschienen. Gesprochen wird der Text von der Autorin persönlich. Die Spieldauer liegt bei etwa 3 Stunden 40 Minuten und verteilt sich auf vier CDs, die in einer ansprechenden Box geliefert werden.



Das sagen Leser zu der Geschichte:



"...Witzig und voller Charm..."

Janglemaus



"...eine interessante, gar lustige und auch lehrreiche Kurzgeschichte. ..."

Dreamlady66



"...Cristine Keidel hat einen sehr angenehm zu lesenden Schreibstil, der sehr leicht und locker ist...Ich kann das Buch weiterempfehlen, als schnelle Lektüre zwischendurch oder auch als leichten Lesespaß im Urlaub."

Xynovia



"...So ein Buch hätte ich gerne gehabt, bevor ich mein erstes Kaninchen bekam, denn dann wäre einiges anders gelaufen."

Lesemone



Aus dem Inhalt:



Als Frederike Bergmann vor der Wahl stand, welches Haustier für ihre Kinder wohl am geeignetsten sein könnte, entschied sie sich für Kaninchen - man muss nicht bei Wind und Wetter raus, sie machen die Wohnung nicht dreckig und knuddelig sind sie auch noch. Also schnell ein paar ausrangierte Kleinställe von den Nachbarn besorgt und drei niedliche kleine Fellknäuel von der Züchterin geholt.

Tatsächlich musste sie schnell feststellen, dass Kaninchen für Kinder eher ungeeignet sind, die Ställe zu klein waren und überhaupt ... Erst errichtete die Familie ein größeres Gehege, dann ein richtig großes und schließlich stellte sich heraus, dass die Männchen nach der Geschlechtsreife recht ruppig um das Weibchen stritten, also mussten verschiedene Gehege her und der Garten wurde mehr oder weniger überdacht. Dann gab es plötzlich unerwarteten Nachwuchs, es entstand mithilfe von Fachliteratur eine kleine Zucht, es fiel Wolle an, die verwertet werden musste, es gab räuberische Marder, Raubvögel ...

»Hätte ich doch bloß den Hund genommen!«, lautet das Resümee. Aber bis dahin kam erstmal eine amüsante und lehrreiche Odyssee durch das Leben als ambitionierte Kaninchenhalterin in Voll-Teilzeit.





Hörbuch jetzt bestellen:

http://www.cristinekeidel.de/jetzt-bestellen/

Preis: 14,99 Euro







