Metroplan setzt auf Planungs- und Optimierungssystem PSIglobal / Beratungsunternehmen nutzt Szenariotechnologie zur Analyse und Netzgestaltung

(ots) - Die Logistik- und Einkaufsberater der Metroplan

Holding GmbH mit Sitz in Hamburg haben die PSI Logistics GmbH mit der

Implementierung des PSIglobal beauftragt. Das strategische Planungs-

und Optimierungssystem kommt für die Optimierung und die nachhaltige

Kostensenkung eines Logistiknetzes zum Einsatz.



Metroplan analysiert und optimiert gegenwärtig für einen

renommierten Kunden aus der Industrie das europäische

Distributionsnetz. Bei der geforderten Distributionsoptimierung setzt

Metroplan auf die Simulations- und Szenariotechnologie des PSIglobal.

Das IT-System aus der PSI Logistics Suite bietet eine Vielzahl

innovativer Programmfunktionen zur strategischen und taktischen

Analyse, Planung, Gestaltung und Optimierung logistischer Netze. Mit

ihnen wird Metroplan zunächst die relevanten Kennzahlen (KPI) im

Logistiknetz des Auftraggebers ermitteln und aufbereiten.



Die Analyse des Ist-Zustandes bildet die Grundlage für

nachfolgende Optimierungsschritte. Dabei werden mit der

Szenario-Technologie Alternativen zur Lokalisation der Zwischenlager

(HuBs) berechnet und in Kombination mit Mengenströmen und

Transportvolumen ihre optimale Anzahl und Lage ausgewiesen. LKW-,

Bahn- und Schiffsverkehr werden parallel optimiert und so der beste

Mix aus Kosten-, Zeit- und Umweltaspekten gefunden. Weitere

Funktionsumfänge erschließen eine transparente, verursacherbezogene

Kostenverteilung innerhalb der Supply-Chain, wodurch optimale

Verhandlungsergebnisse mit Logistik-Dienstleistern möglich werden.



Das aktuelle Release 2.4 des PSIglobal bietet Metroplan zudem die

Möglichkeit einer kombinierten Betrachtung der Produktion und

Logistik. Eine derart integrierte Konzeption von Produktions- und

Logistikprozessen gehört zum Kerngeschäft der Metroplan, das als

eines der führenden technischen Beratungs- und Planungsunternehmen



aktuell zur "Beste Logistik Marke 2016" gewählt wurde.



Die PSI AG entwickelt und integriert auf der Basis eigener

Softwareprodukte komplette Lösungen für Energiemanagement (Gas, Öl,

Elektrizität, Wärme, Energiehandel), Produktionsmanagement

(Rohstoffgewinnung, Metallerzeugung, Automotive, Maschinenbau,

Logistik) und Infrastrukturmanagement für Verkehr und Sicherheit. PSI

wurde 1969 gegründet und beschäftigt 1.650 Mitarbeiter weltweit.

www.psi.de







