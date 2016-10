Berlin: Feste Dritte an einem Tag - Die modernste Form für Zahnersatz

Festsitzende, sofortbelastbare Versorgungen auch für den zahnlosen Kiefer ideal

(firmenpresse) - Ästhetik, Funktion, Mimik und Phonetik - viele Aspekte werden durch die Zähne beeinflusst. Zähne, die fest im Kiefer sitzen, unterstützen das Wohlbefinden. Schöne Zähne stehen für ein strahlendes Lächeln, Vitalität, Lebensfreude und Gesundheit. Ein Unfall oder eine Zahnerkrankung können jedoch dazu führen, dass ein oder mehrere Zähne verlorengehen. Manchmal besteht auch eine völlige Zahnlosigkeit. Untersuchungen zeigen, dass etwa 25 % der über 65-jährigen heute komplett zahnlos sind oder nur noch über wenige Restzähne verfügen. Die Gründe dafür sind vielfältig: Zahnarztangst, unregelmäßige Vorsorgetermine sowie eine vernachlässigte Zahn- und Mundpflege können dazu führen, dass sich durch Karies und Parodontitis Zähne lockern und schließlich ausfallen.



Implantate - Zahnersatz nach dem Vorbild der Natur



Die moderne Zahnmedizin bietet mit Zahnimplantaten heutzutage eine umfangreiche und langfristig haltbare Möglichkeit fehlende Zähne zu ersetzen. Ein Zahnimplantat ist eine künstliche Zahnwurzel, die in den Kieferknochen eingesetzt wird und fest mit dem Kiefer verwächst. Sie bildet nach abgeschlossener Einheilung das Fundament für Ihren Zahnersatz. Das Implantat kann ein komplettes Gebiss oder einzelne Zähne tragen - mit hoher Stabilität.

Mit Implantaten genießt man in jeder Situation völlige Sicherheit, denn nichts kann sich unverhofft lösen. Ein weiterer Vorteil ist, dass Implantate nicht an anderen Zähnen befestigt werden. Ein Beschleifen der Nachbarzähne ist somit nicht nötig, so dass deren natürliche Zahnsubstanz erhalten bleibt. Implantate verhindern zudem einen Rückgang des Kieferknochens, denn dieser wird genauso wie durch die natürlichen Zähne belastet. Außerdem bleiben die natürliche Mimik, kraftvolles Zubeißen, eine klare Sprache sowie ein attraktives Lächeln mit Implantaten erhalten.

Wann ein Implantat sinnvoll ist, erfährt man in der Patienten-Info (http://www.zahnarzt-hohenschoenhausen.de/1-8-45-Wann-ist-ein-Implantat-sinnvoll.html)der Praxis-Website.





Implantatlösungen für den zahnlosen Kiefer



Früher ließ sich ein zahnloser Kiefer nur mit einer Vollprothese behandeln - mit allen damit verbundenen Folgen: Druckstellen, häufig schlechter Prothesenhalt, verminderte Kauleistung, Wer von völliger Zahnlosigkeit im Ober- und/oder Unterkiefer betroffen ist, dem bietet die Implantologie heute zwei Möglichkeiten mit hohem Tragekomfort: die herausnehmbare, implantatgetragene Prothese oder die fest verschraubte Zahnreihe. Im Gegensatz zur konventionellen herausnehmbaren Totalprothese wird bei implantatgetragenem Zahnersatz der Gaumen nicht bedeckt. Man kann unbeschwert schmecken und genießen.



Für einen herausnehmbaren, auf Implantaten fixierten Zahnersatz im Unterkiefer müssen mindestens zwei, für mehr Halt vier Implantate eingebracht werden. Im Oberkiefer setzt man wegen der oftmals weicheren Knochenstruktur in der Regel vier Implantate ein.

Für eine gute Festigkeit und Kaukraft wird eine Stegkonstruktion verwendet. Die Implantate werden über eine Stegverbindung miteinander verknüpft, die die Prothesenverankerung sichert. Die Prothese kann sofort belastet werden. Die Verankerung einer Vollprothese auf Implantaten, die über einen Steg miteinander verbunden sind, ist die älteste Form des Zahnersatzes auf Zahnimplantaten.



Das All-on-4®-Konzept:

Feste Zähne an nur einem Tag sind die Königslösung zur neuen Lebensqualität

Festsitzender Zahnersatz wird, gerade auch bei älteren Menschen, im Vergleich zur herausnehmbaren Prothese als viel angenehmer empfunden. "Das sogenannte All-on-4®-Konzept ermöglicht feste Zähne mit nur vier Implantaten pro Kiefer - und das innerhalb weniger Stunden. Vor allem, wenn nur noch ein geringes Knochenvolumen im Kiefer vorhanden ist, bietet All-on-4® eine effiziente Lösung: Bei dieser vielfach klinisch dokumentierten und bewährten Methode werden die hinteren Implantate mit einer Neigung von 45 Grad abgewinkelt eingesetzt. Dadurch erhalten sie ihre besondere Stabilität", erklärt der Berliner Zahnarzt Dr. Gerd Bade und fügt hinzu: "Nach dem Einbringen der Implantate wird die im Zahnlabor angefertigte (provisorische) Brücke auf den Implantaten verschraubt und man verläßt unsere Praxis mit belastungsfähigen Zähnen. Vorübergehende Zahnlosigkeit und ein herausnehmbares Provisorium gehören damit der Vergangenheit an. Ein weiteres Plus: Mit All-on-4® können wir die oft belastenden Knochenaufbauten vermeiden - und Behandlungszeiten und Kosten deutlich reduzieren".



Jetzt mehr zu innovativen Behandlungsmöglichkeiten bei Zahnarzt Dr. Gerd Bade in Berlin erfahren: www.zahnarzt-hohenschoenhausen.de (http://www.zahnarzt-hohenschoenhausen.de) oder anrufen Tel. 030 - 98 69 46 69





Die Zahngesundheit liegt der Zahnarztpraxis Dr. Gerd Bade besonders am Herzen. Um diese zu erhalten bietet der Zahnarzt in Berlin-Hohenschönhausen zeitgemäße Zahnheilkunde, in der wirkungsvoller Prophylaxe und dem Erhalt der natürlichen Zähne besondere Beachtung geschenkt wird. Dabei stehen Funktionalität, Langlebigkeit und ästhetische Gesichtspunkte stets im Vordergrund der zahnärztlichen Tätigkeit. Die Praxis Dr. Bade, die in diesen Tagen ihr 25-jähriges Praxisjubiläum feiert, ist mit dem TruDent®-Qualitätssiegel für zertifizierte Zahnarztqualität ausgezeichnet.

