The taste of Malaysia in Frankfurt

(firmenpresse) - Vom 19. bis zum 21. Oktober 2016 heißt es in Frankfurt wieder: Selamat menjamu selera – guten Appetit. In der „The Brasserie ici“ im Frankfurt Marriott Hotel kocht Malaysias bekannter Chefkoch Dato' Ismail Ahmad gemeinsam mit dem Executive Chef Frankfurt Marriott, Thomas Fahr, meisterhafte Gerichte. Ein einmaliges Erlebnis das sich wahre Gourmets nicht entgehen lassen sollten.



Gäste genießen für 32 Euro pro Person (ohne Getränke) authentische Leckereien aus Malaysia am Buffet und erleben die reichhaltige Aromen-Welt des Landes.



Reservierungen sind unter ici.frankfurt(at)marriott.com oder telefonisch unter 0049 69 7955 2301 möglich.



Auch die Besucher der Frankfurter Buchmesse haben die Möglichkeit Chef Dato' Ismail Ahmad live zu erleben – am Freitag, den 21. Oktober in der Gourmet Gallery der Messe zwischen zehn und elf Uhr.







