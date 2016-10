Pressemeldung 28. Malscher Wirtschaftsgespräche am 04. Oktober 2016 im Hause der atcetera gruppe

Am 04. Oktober 2016 fanden die 28. Malscher Wirtschaftsgespräche im Industriegebiet Malsch statt. Bürgermeister Elmar Himmel begrüßte gemeinsam mit den Gastgebern Bernd Frank, Geschäftsführer der BAFA Neu GmbH und Ole Neumann, geschäftsführender Inhaber der atcetera gruppe, die rund 100 geladenen Gäste in der eigens für die Veranstaltung hergerichteten Halle und Werkstatt der atcetera gruppe.

Die Referenten Ole Neumann atcetera, Bernd Frank BAFA & Prof. Dr. Fischer Public Health Institut

(firmenpresse) - Der Hauptreferent Prof. Dr. Joachim Fischer, Direktor des Mannheimer Instituts für Public Health der medizinischen Fakultät Mannheim an der Universität Heidelberg, erklärte in seinem Vortrag „Gesunde Mitarbeiter und Gewerbesteueraufkommen – wie hängt beides zusammen?“ anhand neuester wissenschaftlicher Erkenntnisse, warum glückliche Mitarbeiter produktiver und damit letztendlich auch sehr viel gewinnbringender für ein Unternehmen sind.



Bürgermeister Elmar Himmel betonte nach dem Vortrag die Wichtigkeit der Zusammenarbeit von Bürgern, Gemeinden und Unternehmern, um ein nachhaltiges Gesundheitsbewusstsein zu schaffen.



Ole Neumann stellte die drei Haupttätigkeitsbereiche der atcetera gruppe vor: atcetera connect umfasst hierbei hochtechnologischen, kundenspezifischen Schaltschrankbau für Tunnelbau und Industrie. atcetera manage energy ist ein 2010 entwickeltes eigenes intelligentes Energiemanagementsystem, das voll förderfähig und nach ISO 50001 zertifiziert ist. Mit atcetera joblight ist die neueste innovative Entwicklung der atcetera gruppe ein einfaches, intelligentes, modulares Baustellenbeleuchtungssystem, welches energieeffiziente Baustellen ermöglicht. „Das System kann nach Kundenbedarf beliebig erweitert werden, z.B. um Energiemesspunkte und Kameras“, erläuterte Unternehmer Ole Neumann.



Bernd Frank, Geschäftsführer der BAFA (Badische Naturfaseraufbereitung) Neu GmbH erklärte, wie die Industriehanfpflanze zu Dämmmaterial, Verbundstoffen, aber auch zu hochwertigen Nahrungsmitteln wie Ölen und Saaten verarbeitet wird. Außerdem betreibt er gemeinsam mit seiner Tochter Almut Frank die All-One-Services. Diese bieten u. a. den Vertrieb der bekannten USA Fair Trade Seifen Dr. Bronner‘s an, deren Lager für Europa mittlerweile im Industriegebiet Malsch in einer Halle der BAFA Neu GmbH angesiedelt ist.



Außerdem kann man verschiedene Dienste im Bereich Facility Management buchen. Sein neuestes Projekt ist die Mobile Saftpresse Malsch. Äpfel von Streuobstwiesen werden in dieser zu reinem Apfelsaft gepresst und in 3 Liter oder 5 Liter Packs abgefüllt. Von der Qualität des Apfelsaftes konnten sich die Besucher nicht nur an der Bar überzeugen. Bernd Frank stellte eine Palette Apfelsaftpakete bereit, von der jeder Gast sich eine Packung mit nach Hause nehmen konnte.





„Ole Neumann und ich freuen uns sehr, dieses Jahr als Gastgeber zu den Malscher Wirtschaftsgesprächen einladen zu dürfen“, bemerkte Frank, „eine tolle Gelegenheit, die eigenen Tätigkeiten zu präsentieren und die anderen Unternehmer in der Umgebung noch besser kennenzulernen“.



Der Künstler und Caterer Hugi Hugel sorgte mit seinem ausgefallenen badisch-thailändischen Catering für das leibliche Wohl der Gäste. Besondere Highlights waren außerdem der Künstler Fahar Al-Salih, der einige seiner bekannten Schwammbilder sowie Action Paintings ausstellte und die Bildhauerin Helga Sauvageot, die diverse Skulpturen und Objekte ansprechend im Lounge- und Redebereich platziert hatte. Beide Künstler waren anwesend und offen für einen regen Austausch mit dem Publikum.



Bei den 28. Malscher Wirtschaftsgesprächen stand thematisch vor allem der Mensch im Mittelpunkt des Unternehmens und der Wirtschaftlichkeit. Dieses Konzept, das sich vor allem auf Wohlbefinden und Gesundheit der Mitarbeiter konzentriert, wurde durch die kulinarischen sowie künstlerischen Highlights durch die beiden Gastgeber passend abgerundet.





Die atcetera gruppe ist seit 1999 Dienstleister und Anbieter von Produkten im IT- Bereich und Energiemanagement / Energiecontrolling. atcetera connect umfasst hierbei hochtechnologischen, kundenspezifischen Schaltschrankbau für Tunnelbau und Industrie. atcetera manage energy ist ein 2010 entwickeltes eigenes intelligentes Energiemanagementsystem, das voll förderfähig und nach ISO 50001 zertifiziert ist. Mit atcetera joblight ist die neueste innovative Entwicklung der atcetera gruppe ein einfaches, intelligentes, modulares Baustellenbeleuchtungssystem, welches energieeffiziente Baustellen ermöglicht.

