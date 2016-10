Das Thema des 25. Software-QS-Tags lautet…: Die Teilnehmer liefern Vorschläge für den Schwerpunkt der Konferenz 2017

Möhrendorf, 12. Oktober 2016 – Der Software-QS-Tag feiert kommendes Jahr Jubiläum: In seinem jetzt fast 25-jährigen Bestehen hat er sich als die führende Konferenz zu Software-Qualitätssicherung und Test in Deutschland etabliert. Das erste „Geburtstagsgeschenk“ kann die Community jetzt schon machen: ihre Ideen für ein spannendes und zukunftsweisendes Leitthema 2017. In der Konferenz-eigenen XING-Gruppe startet heute das Online-Brainstorming. Alle Teilnehmer der diesjährigen Veranstaltung sowie der der Vorjahre können ihre Vorschläge einreichen.

(firmenpresse) - Welches Thema hat das Potenzial, auch kommendes Jahr wieder hunderte Teilnehmer zwei Tage lang zu fesseln und zu begeistern? Als roter Faden wird es sich durch sämtliche Fachvorträge, Tutorials und Workshops ziehen – in fünf parallelen Tracks zu „Requirements & Architecture“, „Testautomation“, „Testdesign“, „Testmanagement“ und „Special Topics“. Dementsprechend müssen sich die vorgeschlagenen Leitthemen auf diese Tracks herunterbrechen lassen.

Dreh- und Angelpunkt der interaktiven Ideensammlung ist die Gruppe „Software-QS-Tag“ auf XING. Zugang zu der Community haben ausschließlich die registrierten Teilnehmer der diesjährigen und früheren Konferenzen. Deadline für die Einreichung möglicher Themen ist der 4. Dezember 2016.

Das Feedback der Community auf die geposteten Ideen wird daraufhin durch eine Online-Abstimmung ermittelt. In die Entscheidung des Programmkomitees, welches das Schwerpunktthema 2017 wird, fließen sowohl der Rankingplatz als auch die fachliche Einschätzung durch das Programmkomitee ein. Verkündet wird das offizielle Konferenzthema Anfang 2017.

Derjenige, der das Gewinnerthema gepostet hat, darf als VIP an der Konferenz am 19. und 20. Oktober 2017 kostenfrei teilnehmen. Für den Fall, dass mehrere Personen das Gewinnerthema bei der Aktion vorschlagen, entscheidet das Los.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.qs-tag.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

imbus ist führender Lösungspartner für professionelles Testen und intelligente Qualitätssicherung von Software.

Unsere Kunden entwickeln Software besser und schneller. Durch imbus geprüfte Software funktioniert und begeistert.

Das imbus-Angebot umfasst Beratung zur Prozessverbesserung, Softwaretest Services, Testoutsourcing, Testwerkzeuge und Training.

Mit umfassendem Know-how, modernsten Werkzeugen und bewährter Methodik erhöhen wir die Zuverlässigkeit und die Performance von Softwareprodukten, softwareintensiven

Systemen sowie kompletten IT-Strukturen und sichern als herstellerunabhängiger Partner deren korrekte Funktionalität.



Seit 1992 steht das erfahrene und hochqualifizierte Team von imbus für durchgängige, den gesamten Lebenszyklus umfassende Software-Qualitätssicherung aus einer Hand.

Die in über 20 Jahren erworbene Expertise aus rund 5.000 erfolgreichen Projekten bildet die solide Grundlage für die tägliche Arbeit unserer Experten, allesamt ISTQB® Certified Tester.

imbus ist mit derzeit rund 250 Mitarbeitern an den Standorten Möhrendorf bei Erlangen, München, Köln, Hofheim bei Frankfurt, Norderstedt bei Hamburg, Shanghai (China), Toronto (Kanada), Peja (Kosovo) und Sousse (Tunesien) vertreten.

Dies ist eine Pressemitteilung von

imbus AG

Leseranfragen:

imbus AG

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Fiona Pröll

Kleinseebacher Str. 9

91096 Möhrendorf

Tel. +49 9131 7518-0

Fax +49 9131 7518-50

Mail presse(at)imbus.de

Datum: 12.10.2016 - 14:01

Sprache: Deutsch

News-ID 1411428

Anzahl Zeichen: 1882

Kontakt-Informationen:

Firma: imbus AG

Ansprechpartner: Fiona Pröll

Stadt: Möhrendorf

Telefon: +49 9131 7518-0



Meldungsart: Unternehmensinformation

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 12.10.2016



Diese Pressemitteilung wurde bisher 91 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung