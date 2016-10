Tennis vom Feinsten im Zentrum von Palma de Mallorca: Zweiter ATP Legends Cup ist geschlagen

Carlos Moyà beim ATP Legends Cup

(firmenpresse) - Sie waren alle angereist, die großen Tennislegenden, um sich vergangenes Wochenende (06.–09.10.16) beim zweiten ATP Legends Cup im Palma Sport & Tennis Club auf Mallorca einer großen sportlichen Herausforderung zu stellen. Keine geringeren als Carlos Moyá, Mats Wilander, Carl-Uwe Steeb, Tim Henman, Henri Leconte, Àlex Corretja, Mansour Bahrami und Mikael Pernfors zeigten vier Tage lang in spektakulären Matches ihr großes Können. Carlos Moyà konnte schließlich den heißumkämpften Sieg des ATP Legends Cup 2016 holen. Spiel, Satz und Sieg: Der traditionsreiche Palma Sport & Tennisclub ist ein first class-Sportzentrum – eine urbane Oase für Sport, Wellness und genussvolle Auszeiten. Wo sich früher der Adel zum Tennisspiel traf, präsentiert sich heute ein exklusiver Club für ein internationales Publikum, das in einem traumhaften Ambiente „abtauchen“ und Sport und Wellness genießen möchte. Der Center Court bietet 1.200 Sitzplätze für Turniere. Zudem stehen den Tennisspielern vier Top-Sandplätze zur Verfügung. Ein modernes Fitnesscenter, Sauna und Spa, ein 25 Meter langer Pool und eine Outdoor-Area zum Chillen gehören ebenso dazu. Im stylischen Restaurant trifft man sich schon nach dem Workout zum gesunden Frühstück. Den ganzen Tag über finden sich dort Menschen mit ihren Freunden zum Plausch zusammen oder lassen bei einem guten Kaffee und einem Buch die Seele baumeln. Carlos Moyà ist ein würdiger Sieger des ATP Legends Cup 2016. Ihn verbinden mit dem Austragungsort viele, viele Trainingsstunden, die er in seiner Jugend in diesem Club verbracht hat.



