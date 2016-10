Infoblox ernennt Bill McCarthy zum Executive Vice President Worldwide Field Operations

(firmenpresse) - München, 12. Oktober, 2016 - Infoblox (https://www.infoblox.de/), Spezialist für Netzwerksteuerung, ernennt Bill McCarthy zum Executive Vice President Worldwide Field Operations. In seiner neuen Rolle verantwortet McCarthy weltweit den Vertrieb sowie die Support- und Professional Services-Funktionen des Unternehmens um das Wachstum zu beschleunigen und die Technologieführerschaft über den DDI-Bereich (DNS, DHCP und IP Address Management) hinaus auch in den Sparten Security, Cloud und Analytics auszudehnen. McCarthy wird an Infoblox Präsident und CEO Jesper Andersen berichten.



Bill McCarthy gilt als Vertriebsprofi: Er war bei Cisco Vice President Service Provider Business für Nord- und Südamerika und verhalf dort den Bereichen Mobility, Web-Services, Social Media, Gaming sowie Medien und Rundfunk zu mehr Umsatz und Marktanteil. Als Director of Sales Operations der US Service Provider-Organisation bei Cisco trug er wesentlich zum starken Wachstum der strategischen Partnerschaften sowie der intensiven Kundenbeziehungen bei.

McCarthy hatte auch vor seiner Zeit bei Cisco zahlreiche Sales-Positionen inne, unter anderem war er als Vice President Sales für Nordamerika bei Inktomi, als Vice President Global Sales Operations bei Cosine Communications oder auch als Vice President Sales für Anixter, tätig.



"Bill bringt über 20 Jahre Führungserfahrung im Vertrieb mit sowie nachweisbare Erfolge wenn es um die Transformation von Kundenbeziehungen, das Generieren einer hohen Wertschöpfung und der Koordination abteilungsübergreifender Teams geht", sagt Jesper Andersen, Präsident und Chief Executive Officer bei Infoblox. "Wir freuen uns sehr, eine Führungskraft von Bills Kaliber bei Infoblox zu haben und somit unsere Marktführerschaft weiter ausbauen zu können."



"Das Netzwerk ist die Grundlage, ohne die die digitale Wirtschaft heute nicht funktioniert. Die Netzwerk-Intelligenz von Infoblox ermöglicht es Unternehmen geschäftskritische Netzwerke zu steuern und abzusichern", sagt Bill McCarthy. "Jedes Unternehmen ist heute global aufgestellt und über die Maßen vernetzt - und das schafft uns viele Wachstumschancen. Ich freue mich, Infoblox dabei zu unterstützen, diese Chancen wahrzunehmen."





McCarthy ist zudem unabhängiges Aufsichtsratsmitglied für Zift Solutions, einem führenden Anbieter von Channel-Management und Marketing-Lösungen und Beiratsmitglied für Bull City Ventures mit Sitz in Durham, North Carolina.



Über Infoblox



Infoblox (NYSE:BLOX) stellt kritische Netzwerkdienste bereit. Diese Dienste sichern die DNS-Infrastruktur (Domain Name System) ab, automatisieren Cloud Deployments und tragen dazu bei, dass die Netzwerke von Unternehmen und Service Providern weltweit verfügbarer sind. Infoblox (www.infoblox.de) ist Marktführer im Bereich DDI (DNS, DHCP, IP Address Management) und verringert Risiken und Komplexität des Netzwerkbetriebs.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://https://www.infoblox.de/



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Über Infoblox



Infoblox (NYSE:BLOX) stellt kritische Netzwerkdienste bereit. Diese Dienste sichern die DNS-Infrastruktur (Domain Name System) ab, automatisieren Cloud Deployments und tragen dazu bei, dass die Netzwerke von Unternehmen und Service Providern weltweit verfügbarer sind. Infoblox (www.infoblox.de) ist Marktführer im Bereich DDI (DNS, DHCP, IP Address Management) und verringert Risiken und Komplexität des Netzwerkbetriebs.

Dies ist eine Pressemitteilung von

Infoblox

PresseKontakt / Agentur:

Maisberger GmbH

Verena Yimen

Claudius-Keller-Str. 3c

81669 München

verena.yimen(at)maisberger.com

089-41 95 99-16

http://www.maisberger.de/



Datum: 12.10.2016 - 14:10

Sprache: Deutsch

News-ID 1411443

Anzahl Zeichen: 2976

Kontakt-Informationen:

Firma: Infoblox

Ansprechpartner: Kathrin Bachhofer

Stadt: München

Telefon: 0895795 9149





Diese Pressemitteilung wurde bisher 56 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung