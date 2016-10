oddity Stuttgart erweitert Team mit neuem Director Account Management

Die digitale Kommunikationsagentur erhält mit Maja Mast kompetente Verstärkung.

(firmenpresse) - Stuttgart, 12. Oktober 2016. Neuzugang in Stuttgart: Maja Mast unterstützt künftig das Team von oddity (vormals Weitclick) als Director Account Management. In ihrer neuen Position berichtet sie direkt an Geschäftsführer Nico Astfalk und leitet ein 4-köpfiges Team. Neben der strategischen Beratung von Kunden wie u.a. Mercedes-Benz Vans, Trumpf, Weleda und Bauknecht verantwortet Mast auch die komplette Budgetverwaltung.



Mast kommt von der ebenfalls in Stuttgart ansässigen Agentur Werbewelt. Als Account Director hat sie dort Kunden wie Astor, OPI, Manhattan und Sally Hansen betreut. Davor war die 33-Jährige zunächst als Assistentin der Geschäftsführung bei dem Modeunternehmen Blutsgeschwister tätig bevor sie als Projekt Managerin zur Retail-Marketing Agentur Liganova wechselte. Während ihrem Diplomstudium in Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Marketingkommunikation an der HS Pforzheim absolvierte Mast außerdem ein Begleitstudium zum PR Referenten.



"Maja hat mittlerweile acht Jahre Berufserfahrung und kennt die Agenturwelt ganz genau", erklärt Nico Astfalk, Geschäftsführer von oddity Stuttgart. "Sie hat uns nicht nur mit ihrem fachlichen Know-how überzeugt, sondern passt auch menschlich wunderbar zu uns."





Über oddity:

oddity ist eine unabhängige Kommunikationsagentur mit digitalem Schwerpunkt. Gegründet im Jahr 2000 zählt oddity (vormals Weitclick) heute 120 Mitarbeiter in Stuttgart und Berlin. Das interdisziplinär arbeitende Team entwickelt kreative Kommunikationsstrategien für namhafte Auftraggeber. Dabei hat es sich die Agentur zum Ziel gesetzt agil und unkonventionell zu arbeiten - auf Augenhöhe mit Kunden und Mitarbeitern. Die Leistungsbereiche umfassen Markenführung mit digitalem Schwerpunkt, Social Media, UX Design, Mobile Marketing, Webtechnologie und E-Commerce.

Zu den Kunden zählen unter anderem Bauknecht, BRUNNEN, dm-drogerie markt, FEIN, Krombacher / Dr Pepper, Schneider Schreibgeräte, Tchibo, The Walt Disney Company Germany, TRUMPF, WWF Deutschland und Xing.

Weitere Informationen unter http://www.oddity.agency/

