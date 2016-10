Werbemittel und Werbung am POS

(firmenpresse) - Ein Thema mit dem sich viele Aspekte verbinden. Informationen und Neues findet sich auf Messen wie der PSI Düsseldorf 10-12.Januar 2017 und der Euroshop in Düsseldorf vom 05.03.-09.03.2017. Eine weitere Möglichkeit der Information bietet sich natürlich digital. Dennoch ist die Haptik, das Sehen und Fühlen doch noch immer ein wichtiger Faktor. Und Neues komprimiert – ohne mühsame Internet-Recherche – präsentiert zu erhalten vereinfacht vieles. Eine intelligente kleine Sache haben wir bei eine Vorrecherche zur Euroshop entdeckt: die ‚Tiefzieher‘ Plasticolor und Relief Display haben ein POS- Werbemittel entwickelt und dieses mit einem praktischen Zusatznutzen versehen: das Werbemittel verfügt über besondere elektrostatische Eigenschaften. In kürzester Zeit zieht es beträchtliche Mengen von Feinstaub-Partikeln an sich, die für Sie unsichtbar in Ihrem Hause schweben. Es löst das Feinstaub-Problem zwar nicht zu 100%, aber den Anteil daran, den es bindet, atmen man schon mal nicht mehr ein. Somit ergibt sich ein hübsches Element für den POS: Displays die mehr können als nur Werben. Ein tiefgezogener Wobbler, der die Luft von Feinstaub befreit oder ein Thekenaufsteller in 3D. Eventuell auch ein tiefgezogenes Emoji im Kassenbereich. Wir sind also gespannt, welche ‚news‘ uns die Messen ansonsten noch anbieten.





Vier Jahrzehnte Tiefziehen in höchster Perfektion!



Seit den 70er Jahren setzen Markenartikler in Deutschland und Europa auf die hohe Kompetenz der Kölner Relief Display und der Florentiner Plasticolor.



Perfekt gemachte Reliefdisplays haben in dieser Zeit einen fulminanten Siegeszug am POS angetreten.



Tatsächlich wandelt man bei der Herstellung eines tiefgezogenen Displays stets auf dem schmalen Grat zwischen Kitsch und Kunst. Schließlich kann man an einer Form ebenso gut zwei Tage wie zwei Wochen arbeiten: entsprechend differieren die Ergebnisse.



Und so arbeiten unsere Formenbauer und Drucker nach der Maxime: Nur das Beste ist gut genug für unsere Kunden!

Relief Display

Relief Display

Cäsarstraße 58

D-50968 KÖLN



Tel.: +49 - (0)221 - 38 36 32



info(at)reliefdisplay.de



Bürozeiten: Mo.-Fr. 9:00 Uhr bis 17:00 Uhr

Relief Display

Ansprechpartner: Herr Klaus Dommermühl

Stadt: Köln

Telefon: 0221 383632



