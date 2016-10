Digitales Buchmarketing: Holtzbrinck-Verlage setzen auf readbox

(firmenpresse) - Dortmund, 12. Oktober 2016 – Drei Verlage der Holtzbrinck-Gruppe setzen für das In-Book-Marketing nun die Verlagssoftware meine.readbox ein. Damit können automatisch Leseempfehlungen in vorhandene E-Books integriert werden. Die Verkäufe lassen sich auf diese Weise signifikant erhöhen.



Die Verlage der Holtzbrinck-Gruppe S. Fischer, Rowohlt und Droemer Knaur setzen ab sofort das von readbox entwickelte In-Book-Marketing-Modul für das automatisierte Autoren- und Titelmarketing ein. Außerdem nutzen sie für das digitale Aktionsmarketing den Bundle Creator von meine.readbox zum Bündeln von Titeln nach Genre oder Autor.



Mit In-Book-Marketing lassen sich automatisiert Leseempfehlungen in bestehende digitale Titel integrieren. Die Auswahl der Empfehlungen nach Genre, Autor oder Interessengebiet erfolgt einfach und schnell. Mit standardmäßig beigefügten Kauflinks im E-Book führt das In-Book-Marketing-Modul zu nachweislich erhöhten Absatzzahlen der auf diese Weise beworbenen Titel. Allgemein steigern sich die Verkäufe durch eine Leseempfehlung im E-Book um bis zu 20 Prozent und erhöhen sich sogar auf bis zu 50 Prozent für Titel, die zusätzlich mit einer automatisch generierten Leseprobe über eine Landingpage auf der readbox-Plattform weiterlesen.de beworben werden.



"Die automatisierten Module von readbox sind überzeugend", erklärt Josef Röckl, Leitung Holtzbrinck ePublishing. “So sprechen wir unsere Leser direkt, schnell und vor allem auch kosteneffizient an – ein echtes Plus für unsere Verlagsarbeit."



"Wir freuen uns sehr, mit den Verlagen der Holtzbrinck-Gruppe drei besonders renommierte Kunden gewonnen zu haben", sagt Christian Körner, Leiter Vertrieb und Operations bei readbox in Dortmund. „Das zeigt, dass wir mit unseren flexiblen Modulen für digitales Marketing den aktuellen Bedarf der Verlage an zeitgemäßen, technischen Lösungen richtig erkennen."





Über Holtzbrinck Publishing Group



Die Holtzbrinck Publishing Group ist ein Familienunternehmen mit Sitz in Deutschland. Sie ist in mehr als 80 Ländern tätig und publiziert in klassischen und elektronischen Medien, die der Information und Wissensvermittlung, der Bildung und der Unterhaltung dienen. Zum Geschäftsbereich der deutschen Buchverlage gehören u.a. die Verlage Droemer Knaur, S. Fischer, Kiepenheuer & Witsch, Rowohlt, Kindler, der Audioverlag Argon, das Serviceunternehmen HGV, die aboutbooks GmbH und Skoobe GmbH.





Über readbox publishing GmbH



readbox entwickelt software- und technologiebasierte Lösungen, die Verlagen und anderen Content-Anbietern helfen, ihre Inhalte schneller, effizienter, kostengünstiger und marktorientierter herzustellen, zu vermarkten und zu verkaufen.



Das Unternehmen bündelt das technologische Know-how über die gesamte Wertschöpfungskette von der Produktplanung bis zum Debitorenmanagement. Auf dieser Basis werden zukunftsfähige Lösungen als Antwort auf das sich verändernde digitale Medienkonsum- und -nutzungsverhalten entwickelt. Monatlich verkauft readbox für seine Verlagskunden über eine Million E-Books im Handel und Direktgeschäft.



