Neues eBook: Low Carb Halloween

Am 31. Oktober ist Hochsaison für Geister, Gespenster und Hexen

(firmenpresse) - Die Autoren Schütz und Beuke haben mehrere gemeinschaftliche eBooks beim BoD Verlag veröffentlicht. Dieses „gruselige“ Kochwerk „Low Carb Halloween“ hat ausgefallene Rezepte für ihre Halloween Party. Das wird ein wahres „Horror-Essen“ für alle Geister, Gespenster und Hexen. Es gibt Gerichte mit „Blutige Zehen“, „Blutendes Gehirn“ oder „Scharfe Blut-Suppe“. Auf der Abendtafel darf die „Zombie-Brust“, wie auch das „Blut-Gemüse“ nicht fehlen.



Fast jeder weiß, dass Halloween etwas mit Hexen, Gespenster und Verkleiden zu tun hat, aber kaum jemand hat eine Ahnung, was es mit dem Fest HALLOWEEN nun wirklich auf sich hat. Halloween war ursprünglich ein Herbstfest der Druiden im alten England. Man sagt sich, dass es die einzige Nacht des Jahres sei, in der Hexen und Geister leibhaftig auf der Erde herumspukten.



eBook-Daten:

Verlag: Books on Demand

ISBN: 9783741288272

Euro 2,99



Weitere eBooks Vorschläge:



Geister, Hexen, Zauberei

ISBN: 9783741252655

Verlag: Books on Demand

Euro 1,99

Dieses Werk gibt eine kleine Erklärung und Einführung zum Thema Okkultismus.



Telepathie und Parapsychologie

ISBN: 9783741252747

Verlag: Books on Demand

Euro 1,99

Dieses Werk gibt Einblicke in die Welt des Übernatürlichen.









